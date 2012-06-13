به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین در جلسه هماهنگی برنامههای اوقات فراغت شهرستان قصرشیرین اظهار کرد: اوقات فراغت زمانبندی و برنامهریزی برای آینده است و جوانان باید خلاقیت، ابتکار و نوآوری را در این ایام فرا گیرند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین راهکار برای بازدهی بیشتر از این ایام نظرسنجی از جوانان است، تصریح کرد: برای غنی کردن اوقات فراغت فرزندانمان نیازسنجی کنیم؛ یعنی برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باید بر اساس نیازها، علایق و انگیزههای آنان برنامهریزی صورت گیرد.
فرماندار قصرشیرین با تاکید بر اینکه انقلاب ما مبتنی بر ارزشهای دینی و معنوی است؛ لذا باید بعد معنوی برنامهها حتما مدنظر باشد، گفت: سرمایهگذاری برای جوانان هزینه نیست بلکه ارزش گذاشتن برای آینده آنهاست.
پرهیز از موازی کاری، تنوع در اجرای برنامهها، استفاده از اساتید و مربیان مجرب، برنامهریزی اجرای طرح اوقات فراغت در روستاها، ارائه گزارش عملکرد بازدید مسئولان از روند اجرای برنامهها و اطلاعرسانی در این بخشها از دیگر مباحثی بود که فرماندار قصرشیرین بر انجام آنها تاکید کرد.
پروین از برگزاری کلاسهای قرآن، احکام، خوشنویسی، فرهنگی و هنری، ورزش و سرگرمی، کامیپوتر، علمی، هنری و فرهنگی در پایگاههای تابستانی این شهرستان خبر داد.
نظر شما