سید احمد بلند نظر قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار از پارک علم و فناوری قم به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بسیاری از بخش‌های دولتی به دنبال عِده هستند و در فرایند کار خود عُده و توانایی‌های واقعی را در نظر نمی‌گیرند.



وی با اشاره به اینکه پارک‌های علم و فناوری نباید دنبالرو برنامه‌های دولتی باشند، اظهار داشت: باید از شرکت‌هایی حمایت شود که هدف و برنامه داشته باشند.



وی افزود: پارک علم و فناوری فرصت بسیار مناسبی است تا شرکت‌هایی که توانایی علمی و قدرت حضور در بازار دارند ارتقا یابند.



مدیر کشت زیتون فدک با تاکید بر اینکه بروکراسی‌های اداری معمول نباید دست و پای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری را بگیرد، گفت: پشتیبانی از واحد فناور فقط دادن پول نیست، اگر بتوانید با رایزنی و تلاش موانع موجود را بردارید می‌تواند کمک بزرگی برای یک جوان باشد.



پرداخت تسهیلات بانکی در مدت پنج ساعت!



وی با اشاره به اینکه در کشوری مانند مالزی حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکننده می‌شود، گفت: شاید باور نکنید روند پرداخت تسهیلات بانکی در کشور مالزی از یک ماه به پنج ساعت به بهترین شکل خود کاهش یافته است.



بلند نظر با تاکید براینکه در پذیرش شرکت‌ها مدرک را ملاک اصلی خود قرار ندهید، افزود: درست است شرکت‌هایی که در اینجا حضور می‌یابند باید دانش بنیان باشند اما توانمندی و قدرت اجرایی افراد حاضر در شرکت ملاک بسیار مهمی است که متاسفانه در جامعه ما در سایه مدارک دانشگاهی محو شده است.



مدرک گرایی بلای جان شایسته سالاری شده است



کارآفرین بر‌تر استان قم یکی از ملاک‌های مهم پذیرش را سوابق کاری افراد عنوان کرد و گفت: در دنیای امروز یکی از رمزهای موفقیت در تجارت این است که با قدرت رایزنی بالا باید اول کالای خود را بفروشید و سپس تولید را آغاز کنید.



وی با بیان اینکه ماهیت پارک علم و فناوری باید بر خودکفایی و استقلال مالی و فکری باشد، گفت: اکنون مجموعه‌ای در یکی از کشورها طراحی شده است که با ایجاد 16 اقلیم زیستی تمام ارتباط خود را با منابع ارضی قطع کرده است.



بلند نظر با توضیح این مطلب که این مجموعه برای روزی طراحی شده است که حیات بشری رو به اتمام است، افزود: در این مجموعه فقط 8 انسان (4 مرد و 4 زن) از قاره‌های مختلف زندگی می‌کنند و با دنیای بیرون قطع ارتباط کرده‌اند و حیات خود را از امکانات موجود این مجموعه تأمین می‌کنند.



