به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز واحدی افزود: امسال سفرهای تابستانی در دو مرحله قبل از ماه مبارک رمضان در تیرماه و بعد از ماه مبارک در شهریورماه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: امید است با مجموعه اقداماتی که در ایمن سازی فیزیکی و رویه راه ها صورت گرفته بتوان سفرهای ایمن برای هموطنان ایجاد کرد.

توسعه مبادی ورودی و خروجی تهران در دستور کار استانداری قرار دارد

استاندار تهران اعلام کرد: توسعه مبادی ورودی و خروجی شهر تهران با هدف روان سازی ترافیک در مواقع بروز بحران در دستور کار استانداری قرار دارد.

مرتضی تمدن افزود: یکی از مسائل مهم در مدیریت بحران شهر تهران داشتن راه های مناسب است و بر این اساس ما سعی در توسعه مبادی ورودی و خروجی تهران داریم که یکی از این اقدامات احداث بزرگراه پردیس است.

وی بیان داشت: آسفالت فاز اول بزرگراه همت به کرج از دیگر اقدامات است و همچنین کمربندی کردان تا دماوند نیز با همین نیت احداث می شود.

تمدن ادامه داد: توسعه اتوبان شهید بابایی به سمت جاده خراسان و پارچین و پاکدشت که کلنگ زنی شد در راستای روان سازی جاده های دسترسی به تهران است.

دوره های آموزشی ویژه تجار و بازرگانان استان تهران برگزار می شود

دوره های آموزشی رایگان ویژه تجار و بازرگانان استان تهران با عناوین مرتبط با تجارت و صادرات برگزار می شود.

سازمان توسعه تجارت ایران طی سالهای اخیر با برگزاری دوره های آموزشی توانسته جامعه تجاری ایران را با موضوعات توسعه صادرات، گسترش هرچه بیشتر بازارهای صادراتی و ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی آشنا کند، لذا امسال نیز اقدام به برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی با عناوین مرتبط با تجارت و صادرات کرده است.

متقاضیان شرکت در این دوره های آموزشی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از تقویم و زمان بندی و نیز ضوابط شرکت در دوره ها ضمن مراجعه به سایت www.tpo.irنسبت به ثبت نام اقدام کنند.

برپایی جشنواره تفریحات ورزشی در 22 منطقه شهر تهران

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: امسال در 22 منطقه شهر تهران جشنواره تفریحات ورزشی را به صورت یک هفته ای برگزار می کنیم که 244 فعالیت در این جشنواره ها اجرا خواهد شد.

سید محمد حاج آقامیر با بیان اینکه تا پایان سال تمام مجموعه های ورزشی در حال ساخت به اتمام می رسند، افزود: سال آینده شهرداری با مشارکت مردمی و بخش خصوصی توسعه زیرساخت های ورزشی را آغاز می کند.

وی عنوان کرد: پنجمین نمایشگاه و جشنواره متمرکز تفریحات ورزشی نیز شهریورماه برگزار می شود که هم اکنون منطقه 18 به عنوان مکان برگزاری تعیین شده و همچنین المپیاد ورزش محلات در 11 رشته در حال برگزاری است و وارد دور منطقه ای شده است و از تیرماه نیز وارد دور گروهی خواهد شد.

این مسئول افزود: لیگ محله ای نیز در هفت رشته در حال برگزاری است که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال 473 هزار نفر در این دوره از رقابتها شرکت خواهند کرد.

سامانه قرنطینه نباتی در استان تهران رونمایی و افتتاح شد

برای نخستین بار در کشور سامانه الکترونیکی قرنطینه نباتی در استان تهران رونمایی و افتتاح شد.

افتتاح سامانه یاد شده به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و به همت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حاشیه مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان تهران انجام شد.

سامانه مذکور در اجرای سیاست های دولت الکترونیک برای نخستین بار در کشور در استان تهران به بهره برداری رسید که با راه اندازی آن میزان مراجعه حضوری به مراکز جهاد کشاورزی استان کاهش می یابد.