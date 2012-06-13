  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

فخر موحدی:

300 طرح سرمایه گذاری در گلستان شناسایی شد

300 طرح سرمایه گذاری در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: 300 طرح سرمایه گذاری در استان شناسایی شده که در حال ارزیابی و بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان در استانداری افزود: تعدادی از جوازهای صنعتی که در بخش صنعت صادر شده اند در گروه ب یا طرح های فاقد ارزش سرمایه گذاری جای می گیرد.

فخزموحدی ادامه داد: به طرح هایی که در بند الف جای گرفته اند مشوق های سرمایه گذاری داده می شود.

ایرج حیدریان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان نیز گفت: 11 هزار و 480 هکتار از اراضی برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در حال بررسی است.

وی افزود: در این زمینها کشاورز علاقه ای به اجرای طرح ندارد و با این اراضی هستند که ممکن است به مشکل بر بخوریم پس باید تسهیلات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود.

کد مطلب 1626038

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها