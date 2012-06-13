300 طرح سرمایه گذاری در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان در استانداری افزود: تعدادی از جوازهای صنعتی که در بخش صنعت صادر شده اند در گروه ب یا طرح های فاقد ارزش سرمایه گذاری جای می گیرد.

فخزموحدی ادامه داد: به طرح هایی که در بند الف جای گرفته اند مشوق های سرمایه گذاری داده می شود.

ایرج حیدریان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان نیز گفت: 11 هزار و 480 هکتار از اراضی برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در حال بررسی است.

وی افزود: در این زمینها کشاورز علاقه ای به اجرای طرح ندارد و با این اراضی هستند که ممکن است به مشکل بر بخوریم پس باید تسهیلات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود.