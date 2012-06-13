به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان قزوین ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین برگزار شد.



سید عبدالله عمادی در این همایش گفت: کارآفرینان به عنوان افرادی خلاق و مبتکر می توانند به اشتغال پایدار کشور کمک کنند و موجب رونق اقتصادی جامعه شوند.



وی افزود: کارآفرینی نیازمند خلاقیت ذاتی و آموزش است و اگر آموزش ها از سنین کودکی و نوجوانی جدی گرفته شود می توان امیدوار بود به نتایج ارزشمندی دست یافت.



معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر خمیر مایه اولیه و استعداد خلاقیت در کار در وجود افراد باشد می توان با آموزش و هدفمند کردن این خلاقیت مسیر درستی را برای مبتکران ترسیم کرد.



این مسئول بیان کرد: متاسفانه سیستم آموزشی کشور به گونه ای است که دوره های آموزشی و مهارتی در سنین بالا و دوره دانشگاه و مقاطعی پیش بینی شده است که اثرگذاری کمتری دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته برای نهادینه شدن هر موضوعی آموزش ابتدایی و سنین پائین را جدی می گیرند.



وی ادامه داد: در این راستا در وزارتخانه طرح جدیدی با عنوان پیگیری آموزش خلاقیت و کار آفرینی آغاز شده که در مرحله اول این کار به صورت پایلوت در دو استان برای کودکان اجرا می شود که در صورت موفقیت به تدریج در سایر استان های کشور نیز عملیاتی خواهد شد.



معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: امسال فرصت مناسبی است تا برای تحقق این شعار از همه ظرفیت ها، توانمندی و قابلیت های موجود کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم.



عمادی گفت: خوشبختانه در کشورمان جوانان پر تلاش و متفکری داریم که قادرند با کمترین امکانات با ایجاد کار آفرینی کارهای بزرگی انجام دهند و در تولید و اشتغال سهم موثری داشته باشند که برای رسیدن به این هدف باید حمایت های لازم از سوی مسئولان صورت گیرد.



وی اظهارداشت: وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل دارد اگر افراد علاقمند بتوانند در قالب تعاونی قرار گرفته و خدمات اشتغالزایی ارائه کنند زمینه برخورداری آنها را از تسهیلات مناسب پیش بینی شده فراهم کند.

عمادی موضوع آموزش را از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار در کارآفرینی برشمرد و یادآورشد: برگزاری آموزش های مهارتی نقش مهمی در پایداری شغلی افراد دارد لذا در برنامه ریزی وزارتخانه در اولویت قرار دارد.