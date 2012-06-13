پرداخت 50 میلیون ریال وام برای احداث باغ در گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی در جمع کشاورزان شهرستان گیلانغرب از احداث 10 کانال انتقال آب در اراضی کشاورزی این شهرستان به طول هزار و 600 متر خبر داد و گفت: تخصیص 620 هکتار از اراضی ملی منطقه حاجیان به متقاضیان برای اجرای طرح‌های کشاورزی نیز انجام شده و آب مورد نیاز اجرای این طرح‌ها نیز تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از پرداخت وام 50 میلیون ریالی برای هر هکتار احداث باغ در این شهرستان به صورت بازپرداخت 15 ساله و با سود 7 درصد خبر داد.

فرماندار گیلانغرب با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب به منظور ترویج تنوع در ارقام کشت و لزوم جایگزینی سیستم‌های نوین در کشاورزی گفت: با توجه به مشاوره‌های خوب انجام گرفته امسال در این شهرستان گندم سن‌زده مشاهده نشده است.

رستمی گفت: در بخش طرح‌های توسعه کشاورزی تاکنون 504 طرح در کارگروه استان مصوب شده و از این حیث این شهرستان بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب نیز از ایجاد تحول اساسی در حوزه کشاورزی شهرستان خبرداد و گفت: 20 هکتار از اراضی این شهرستان با پیوندزنی 12 هزار نهال زیر کشت پسته رفته است و نخستین واحد 30 هزار قطعه‌ای مرغ تخم‌گذار برای تامین تخم مرغ مورد نیاز شهرستان امسال احداث و ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای تنوع در ارقام کشت در جهت جلوگیری از سرایت بیماری و آفت 2 هزارتن بذر اصلاح شده با ترکیبی از انواع آن تامین شده است.

شایان ذکر است، در پایان این مراسم از کشاورزان، باغداران، دامداران و کارشناسان نمونه ترویج با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.