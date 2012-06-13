حبیب‌رضا ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی وگذشت چهار دهه سرشار از موفقیت سبب شده فضا و الگوی مناسبی برای کشورهای منطقه به وجود آید و حتی اگر انقلاب‌های آنها را الگوبرداری از ایران ندانیم اما به طور مسلم رای قاطعانه مردم و دوام جمهوری اسلامی در بیداری‌های اسلامی منطقه تاثیرگذاربوده و نشان می‌دهد حرکتی که مردم ایران شروع کردند بسیار ارزشمند است.

وی افزود: این انقلاب حامل این پیام است که اگر مسلمانان و دیگر مردم جهان نیز بخواهند با الگوبرداری از آن وارد صحنه شوند با ایمان، برادری و سلامت نفس و امید به تایید الهی به طور حتم موفق می‌شوند و این گونه شاهد انقلابی عظیم در سطح جهان هستیم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه دشمنان نظام هرگز تصور نمی‌کردند که این نظام پا برچا بماند و به همین دلیل تمام قوای خود را برای حذف نظام به کار بستند، تصریح کرد: در تمام این سالها با وجود بحران‌ها، مشکلات تحریم‌ها و تهدیدها جمهوری اسلامی ایران به دلیل صبغه الهی، هدایت هوشمندانه وبا درایت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب راه خود را استوارانه ادامه داد و تهدیدهای دشمن نتوانست آن را از راه صحیح منحرف کند.

وی اضافه کرد: در آن زمان هرکدام از کشورهای منطقه که اکنون در آنها تحول رخ داده با مشکلاتی روبرو بودند اما هیچکدام الگویی برای برون‌رفت از مشکلات نداشتند و پیروزی انقلاب نیز برای آنها غیر قابل تصور بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی وگذشت 30 سال از آن ولایت‌فقیه به عنوان الگویی ناب سرلوحه کار جعاینان و دنیای اسلام قرار گرفت.

ارزانی تصریح کرد: گرچه پس از ظهور اسلام در 1400 سال پیش شاهد ظهور برخی حکومت‌های اسلامی در منطقه بودیم اما در طی این مدت حکومتی همانند جمهوری اسلامی که با تکیه بر حضور حداکثری مردم و با شعار مبانی اسلامی وآموزه‌های دینی تشکیل شود بی‌سابقه بوده است.