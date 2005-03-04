استقبال گسترده شيعيان عربستان از انتخابات شهرداري ها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات بر خلاف مرحله اول اين انتخابات در منطقه رياض واطراف آن كه استقبال ضعيفي از اولين انتخابات تاريخ عربستان صورت گرفت اما روز گذشته مردم منطقه شرقي و جنوب غرب استقبال شاياني در مقايسه با انتخابات مرحله اول بعمل آوردند.



انتخابات شهرداري ها در عربستان طي سه مرحله براي انتخاب نيمي از اعضاي 178 شوراي شهر برگزار مي شود كه تاكنون دو مرحله آن برگزار شده است و مرحله سوم قرار است 21 آوريل آينده (ارديبهشت 84) در منطقه غربي كه شامل مكه مكرمه و مدينه منوره و منطقه شمالي است برگزار شود.



روز گذشته حدود 110 مركز درمنطقه الشرقيه ساعت 8 صبح به وقت محلي ( 5 به وقت گرينويچ) به روي حدود دويست هزار راي دهنده درمنطقه شرقي عربستان باز شد .

در اين منطقه 692 تن براي تصاحب 58 كرسي نامزد شدند كه نيم ديگر اعضاي شوراهاي شهر را دولت تعيين مي كند.

شايان ذكر است اولين مرحله از انتخابات شهرداري ها در منطقه رياض در 10 فوريه گذشته برگزار شد كه 140 هزار راي دهنده ثبت نام كرده بودند كه حدود 30 درصد كل واجدان شرايط دادن راي را تشكيل مي دادند.

تنها مردان 21 سال به بالا حق دادن راي دارند و زنان و نظاميان از چنين حقي محروم هستند.

اين اولين انتخابات در تاريخ اين كشور است كه طي آن نيمي از اعضاي 178 شوراي شهر را مردم انتخاب مي كنند و نيمي ديگر را دولت . اما زنان و نظاميان نمي توانند در اين انتخابات شركت كنند.