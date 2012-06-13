به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خسروشاهی ظهر چهارشنبه ددر جمع خبرنگاران، افزود: زمین جدید که در 63 کیلومتری غرب زنجان تحویل گرفتیم به دلیل وجود معارضینی که حتی علی‌رغم داران بودن سند قابل قبول از سوی منابع‌طبیعی، اسنادی را در خصوص تملک این زمین ارائه می‎دهند، مانع از تسریع در عملیات آماده‎سازی این زمین است که صحت این سند و مالکیت آن را زیر سئوال می‎برد.

وی ادامه داد: با این وجود در حال آماده‌سازی زمین این شرکت هستیم که تاکنون آماده‎سازی زمین، نقشه‌کشی و حفر چاه در این زمین در جهت استقرار شرکت صورت گرفته است.

خسروشاهی افزود: یک منطقه 10 هکتاری آماده اجرای طرح‎های زیست محیطی پیش‎بینی شده است تا با فعالیت تحت نظر محیط زیست بتواند به بهترین شکل ممکن پسماندهای این شرکت را حل کند و طبق پیش‎بینی‌های صورت گرفته از شهریورماه سال‌جاری پس‌ماندهای موجود جهت دفع اصولی و بازیافت منتقل می‌شوند.

خسروشاهی افزود: اجرای این طرح در زمان آغار مطالعه 200میلیارد تومان برآورد شد که در حال حاضر این میزان 400 میلیارد تومان می‎باشد که از این میزان قول تأمین 107 میلیارد تومان از محل تغییر کاربری اراضی داده شد ولی علی‎رغم پیگیری‎های جدی هنوز هم محقق نشده است.