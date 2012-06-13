به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خسروشاهی ظهر چهارشنبه ددر جمع خبرنگاران، افزود: زمین جدید که در 63 کیلومتری غرب زنجان تحویل گرفتیم به دلیل وجود معارضینی که حتی علیرغم داران بودن سند قابل قبول از سوی منابعطبیعی، اسنادی را در خصوص تملک این زمین ارائه میدهند، مانع از تسریع در عملیات آمادهسازی این زمین است که صحت این سند و مالکیت آن را زیر سئوال میبرد.
وی ادامه داد: با این وجود در حال آمادهسازی زمین این شرکت هستیم که تاکنون آمادهسازی زمین، نقشهکشی و حفر چاه در این زمین در جهت استقرار شرکت صورت گرفته است.
خسروشاهی افزود: یک منطقه 10 هکتاری آماده اجرای طرحهای زیست محیطی پیشبینی شده است تا با فعالیت تحت نظر محیط زیست بتواند به بهترین شکل ممکن پسماندهای این شرکت را حل کند و طبق پیشبینیهای صورت گرفته از شهریورماه سالجاری پسماندهای موجود جهت دفع اصولی و بازیافت منتقل میشوند.
خسروشاهی افزود: اجرای این طرح در زمان آغار مطالعه 200میلیارد تومان برآورد شد که در حال حاضر این میزان 400 میلیارد تومان میباشد که از این میزان قول تأمین 107 میلیارد تومان از محل تغییر کاربری اراضی داده شد ولی علیرغم پیگیریهای جدی هنوز هم محقق نشده است.
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