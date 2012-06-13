مراسم هفتم تیر باید عزت بخش و پایدار کننده انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی مراسم هفتم تیر افزود: امروز وقتی که ما می بینیم که جهت گیری شهید بهشتی یک جهت گیری درست و دقیقی بود، باید آنرا تقویت کرده و در بیداری اسلامی از این پشتوانه فکری و اندیشه ای بهره ببریم.

وی درخصوص برگزاری مراسم به مناسبت هفتم تیر و گرامیداشت شهید بهشتی و یارانش اظهار داشت : متن و محتوای این برنامه ها باید عزت بخش و پایدار کننده اصول انقلاب و منویات امام راحل و شهدای گرانقدر باشد.

جمشیدی تأکید کرد: اگر با نگاه بصیرت افزایی، متن و محتوای این دست از مراسم را مشخص کنیم شاهد اثر بخشی بیشتری خواهیم بود.

وی عنوان کرد: این وظیفه دینی ماست که برای همه شهدای انقلاب و نظام مراسم یادمان و تجلیل بر پا کنیم بخصوص شهدایی که دارای پشتوانه و مبنای تفکر و اندیشه هستند و از آنها به عنوان پشتوانه های فکری نظام دینی یاد می کنیم.

وی ادامه داد: شهیدان بهشتی ، مطهری ، رجایی ، باهنر و ... از شاگردان بنام امام راحل بودند که با تمام توان و انرژی از آرمان و اندیشه امام (ره) دفاع کرده و از لحاظ معنوی و هم روحی و جسمی خود را در راه پیروزی انقلاب و تحکیم پایه های نظام نوپای جمهوری اسلامی هزینه کردند.

وی تأکید کرد: امروز باید تاریخ انقلاب را برای جوانانی که باید از پختگی فکری و اندیشه ای برخوردار شوند مورد بازخوانی قرار داد تا این جوانان با این اصول عجین شده و به عنوان سربازان مدافع نظام در تمام زمینه های علمی، اندیشه ای و حتی رزمی بدرخشند.