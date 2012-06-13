افزایش قیمت نان در قم منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش قیمت نان در قم یکی از دلایل این افزایش قیمت را گران شدن قیمت آرد و گندم خریداری شده از سوی کشاورزان اعلام کرد و افزود: قیمت آرد پنج تا 6 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که در قیمت نان شاهد افزایش 25 درصدی قیمت هستیم.



افزایش قیمت نان در قبال ارائه نان بی کیفیت



وی با بیان اینکه در طول 1.5 سال گذشته قیمت نان سه بار افزایش داشته است ابراز کرد: متاسفانه این افزایش قیمت با کاهش کیفیت نان همراه بوده است.



عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: شورای شهر قم به عنوان تنها مخالف این موضوع مراتب اعتراض خود را در جلسه نرخ گذاری اعلام کرد ولی با این اعتراض مخالفت شد.



نان قوت غالب اکثر مردم است



بختیاری با بیان اینکه نان در سبد خانوار ایرانی ها از جایگاه خاصی برخوردار است عنوان داشت: نان قوت غالب اکثر مردم به خصوص خانواده های محروم را تشکیل می دهد و مردم از این موضوع متضرر می شوند.



وی تاکید کرد: این انتظار می رفت که نقش نظارتی دستگاه های متولی برای افزایش قیمت نان به نحوی باشد که شاهد افزایش کیفیت باشیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد.



افزایش قیمت نان به صورت فوریتی صورت گرفته است



سخنگوی شورای شهر قم با ابراز اینکه برای افزایش قیمت باید آنالیز صورت بگیرد تصریح کرد: افزایش قیمت نان بدون آنالیز و به صورت فوریتی صورت گرفته است.



بختیاری اعلام کرد: عواملی نظیر داشتن حداقل پنج کارگر مشغول به کار در نانوایی، داشتن استاندارهای کیفی، وزن چانه به عنوان معیار قیمت در آنالیز افزایش قیمت دخیلند.



وی در خصوص موارد مربوط به آنالیز توضیح داد: تعداد کارگر مشغول در نانوایی ها معمولا کمتر از پنج نفر است و استاندارهای کیفی و وزن چانه نیز معمولا رعایت نمی شود.