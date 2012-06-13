به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر چهارشنبه در هم اندیشی صنعت بازیافت و نقش آن در کارآفرینی و حفظ محیط زیست در تالار میلاد کرج افزود: حفاظت از محیط زیست یک امر کلان و همگانی است و همه دستگاه ها، رسانه ها و بخشهای آموزشی باید برای فرهنگسازی در این زمینه تلاش کنند.

استاندار البرز ادامه داد: فرهنگسازی در زمینه محیط زیست باید در زمینه های مختلف از جمله تفکیک و پسماند صورت گیرد و دستگاه ها، رسانه ها و بخشهای آموزشی در این خصوص به تناسب توان و وظایف خود بکوشند.

وی گفت: اگر می خواهیم که حفاظت از محیط زیست به بهترین نحو صورت گیرد، لازم است همه شرایط مورد نیاز برای آن فراهم شود و در این خصوص شاهد همکاری و تعامل همه دستگاه های مربوطه باشیم.

فرهادی افزود: همه باید در راستای سالم سازی محیط زیست تلاش کنیم و به اهمیت و ضرورت پاکیزه نگه داشتن محیط زیست واقف باشیم و خطرات ناشی از آلوده شدن محیط زیست را در نظر بگیریم.

استاندار البرز ادامه داد: آلودگی های وارد شده به محیط زیست مانند ویروسهایی است که به ممکن است به بدن انسان وارد شود و اگر میزان این ویروسها زیاد باشد، خطر مرگ وجود دارد.

بشر برغم ادعای تمدن، موجب به وجود آمدن آلودگی های زیست محیطی فراوان شده است



وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: بشر خود را بسیار پیشرفته و متمدن می داند درحالیکه فعالیتهای نامطلوب زیست محیطی فراوانی انجام داده و موجب به وجود آمدن آلودگی های زیست محیطی فراوانی در کره زمین شده است.

فرهادی ادامه داد: نباید در جهت تخریب طبیعت گام برداریم و فعالیتهایمان باید به گونه ای باشد که آثار مخرب زیست محیطی به همراه نداشته باشد و در عوض، به کاهش مشکلات زیست محیطی کمک کند.

استاندار البرز افزود: استان البرز، یک استان سبز دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی است و باید از همه ظرفیتهای موجود در این استان در راستای کاهش مشکلات زیست محیطی استفاده کنیم و شرایط این امر را فراهم کنیم.

وی گفت: کاهش آلودگی هوا از جمله مواردی است که باید با جدیت در استان البرز دنبال شود ضمن اینکه فعالیتهای مطلوبی در این خصوص انجام شده و باید شاهد تداوم این فعالیتها باشیم.