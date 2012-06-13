به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشمی نیا امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دالاهو اظهار کرد: شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در مرداد‌ماه سال جاری مهیا می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح پزشک خانواده مانند دیگر اقدامات دولت نهم و دهم خدمتی ارزشمند و با اهمیت است که در راستای ایجاد عدالت در سلامت و به تبع آن موجب بهبود و ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان در سطح شهرستان خواهد شد.

فرماندار دالاهو افزود: افزایش سطح کیفی خدمات بهداشتی و دسترسی بهتر مردم و خانواده‌ها به امور درمانی از مزایای این طرح ملی است که تمامی مسئولان موظف به همکاری و تعامل لازم در راستای اجرای مناسب این طرح هستند.

در ادامه این جلسه بیگ‌رضایی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو با اشاره به مزایا و محاسن اجرای طرح پزشک خانواده گفت: این طرح ابتدا در مناطق شهری کرند و گهواره برای جمعیتی بالغ بر 13 هزار و 500 نفر با 6 پزشک مجرب

اجرا خواهد شد.

وی از ارائه خدمات پزشک عمومی رایگان شامل ویزیت، تجویز دارو، درمان، تزریقات و پانسمان در این طرح خبر داد و گفت: هر خانواده شهری دارای یک پزشک مشخص خواهد شد.

در سال گذشته از خیران شهرستان دالاهو 270 میلیون ریال زکات جمع‌آوری شده است



رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان دالاهو امروز در همایش ترویج زکات که با حضور مردم و مسئولان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دالاهو برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته از خیران شهرستان دالاهو 270 میلیون ریال زکات جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: همایش زکات با هدف افزایش بینش و فرهنگ دینی با محوریت مساجد، تعامل و هم‌اندیشی احیاگران فریضه الهی زکات و فرهنگ‌سازی و ترویج پرداخت برگزار شده است.

در ادامه این همایش، حسینی فر، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته حضرت امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از آمادگی دبیرخانه ستاد احیای زکات استان در خصوص در اختیار قرار دادن امکانات و اعتبارات لازم برای اطلاع‌رسانی هرچه بیشتر به آحاد مردم در زمینه پرداخت زکات خبر داد و خواستار گسترش فرهنگ زکات و ترویج آن توسط مبلغان، عاملان و اعضای ستاد احیا شد.

در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از عاملان برتر زکات در سال گذشته تقدیر به عمل آمد.