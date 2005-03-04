تيم تكواندو دانشگاه آزاد به پرداخت 100 ميليون ريال محكوم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" شواري عالي انضباطي سازمان تربيت بدني درپي شكايت باشگاه سايپا مبني بر حضور غير قانوني بي باك و افلاكي 2 بازيكن فصل قبل تيم تكواندو اين باشگاه در تركيب تيم تكواندو دانشگاه آزاد هفته گذشته تشكيل جلسه داد .

دراين مجمع ، شهنازي ، طالب لو و مميز از سازمان تربيت بدني و پولادگر رييس فدراسيون تكواندو به همراه رقبتي نماينده باشگاه سايپا حضورداشتند كه درنهايت پس از استماع صحبتها و دلايل طرفين مقرر شد باشگاه دانشگاه آزاد كه اين 2 تكواندو كار را در اختيار دارد مبلغ 50 ميليون ريال بابت هر كدام از اين بازيكنان به باشگاه سايپا پرداخت نمايد در غير اينصورت تمام بازيهاي كه اين دو در آن خضور داشته اند 8 بر صفر به نفع حريفان تغيير مي يابد.