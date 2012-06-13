به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان دامپزشکی کشور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کوره لاشه دامپزشکی خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به افتتاح کوره لاشه سوز در خراسان جنوبی، اظهارداشت: این کوره در سطح کشور منحصر به فرد بوده و باید به عنوان الگویی در کشور گسترش یابد.

سیدمحسن دستوربا اشاره به اینکه این کوره نمونه داخلی و خارجی نداشته و تمام خودکار است، افزود: تلفات واحدهای مرغداری و کانون های بیماری زا از این طریق قابل مرتفع شدن است.

دستور با اشاره به اینکه لاشه ها باعث ایجاد بیماری های زیادی در سطح کشور می شود، بیان کرد: با گسترش این کوره ها در سطح مرغداری های کشور از خطرات صنعت مرغداری کشور جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به مرزهای مشترک با خراسان جنوبی و وجود منبع های آلودگی در کشورهای منطقه، عنوان کرد: افعانستان از پرخطرترین کشورهای منطقه به لحاظ بهداشتی بوده و لزوم اجرای پروژه های بهداشتی در این استان را دوچندان می کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص احداث آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی استان، نیز اظهارداشت: تجهیزات این آزمایشگاه از سوی سازمان دامپزشکی کشور تا سال 92 تامین می شود.

دستور با اشاره به اینکه با برنامه ریزی انجام شده نیروهای انسانی مورد نیاز این آزمایشگاه نیز آموزش داده خواهند شد، افزود: تمام اقدامات برای به بهره برداری رساندن این پروژه تا سال 92 انجام خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی به عنوان آزمایشگاه استان مرجع منطقه احداث خواهد شد، یادآور شد: به دلیل فاصله زیاد استان با مراکز سایر استانها انجام تمام موارد تشخیص و حذف کانون های بحران در زمان بیماری ها ضروری است.