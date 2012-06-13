ورود دام زنده از افغانستان به خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های دامپزشکی استان، با اشاره به اینکه صدور مجوز ورود دام زنده از افغانستان به استان جزء مصوبات سفر اول هیئت دولت به این استان است، اظهارداشت: هم اکنون مقدمات اجرای این طرح در استان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در مبادی ورودی نهبندان، سربیشه و بیرجند دام ها وارد شده و در کشتارگاه ها مورد نظارت جدی قرار می گیرند.

رشید با اشاره به وجود چهار بازرچه مرزی در استان، عنوان کرد: مرز مشترک با افغانستان باید به عنوان فرصتی برای توسعه اقتصای در استان استفاده شود.

استاندار خراسان جنوبی به وجود 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، اشاره کرد و ادامه داد: مرز مشترک با افغانستان و پاکستان منجر به بروز مشکلات بهداشتی در استان می شود، که باید مورد برنامه ریزی های جامع از سوی مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته تحولات بنیادی و اساسی در سطح استان ایجاد شده است، افزود: در این راستا باید صنایع تبدیلی، غذایی و تکمیلی در دستور کار مسئولان اجرایی استان قرار گیرد.

رشید با بیان اینکه کشاوزی محور توسعه متوازن استان است، اظهارداشت: هم اکنون بیش از 30 درصد اشتغال و 25 درصد ارزش افزوده استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی قطب پرورش طیور در کشور است، افزود: از این پتانسیل و توانایی استان باید در راستای توسعه اقتصادی استفاده شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسئولان مرغداری ها نیز باید به علوم روز مجهز باشند، یادآور شد: مسئولان مرغداری ها باید نسبت به انواع بیماری های مرغداری ها آشنایی کامل داشته باشند.