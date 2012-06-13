به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده هیئت کشتی در جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقات لیگ دسته اول کشتی باشگاه های کشور حضور یافت.



این در حالی است که امسال نیز مطابق چند سال اخیر رقابت های لیگ کشتی باشگاه های کشور در هر دو رشته آزاد و فرنگی و در قالب دسته های اول و برتر برگزار می شود و به همین منظور در محل خانه کشتی تهران جلسه هماهنگی و قرعه کشی لیگ دسته اول برگزار خواهد شد.



برای هماهنگی و قرعه کشی لیگ کشتی آزاد و فرنگی دسته اول باشگاه‌های کشور صبح امروز چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود و در آن با حضور نمایندگان تیم‌های حاضر برگزار می‌شود قرعه‌کشی و گروه‌بندی مسابقات انجام خواهد شد.



حضور کشتی گیر قمی در آخرین تمرین پیش از حضور در جام آزوماش اوکراین



کشتی گیر قمی آخرین تمرین خود را همراه با سایر ملی پوشان برگزار کرد و راهی رقابت های بین المللی جام آزوماش اوکراین شد.



این کشتی گیر ارزنده استان قم هادی علیزاده پورنیا است که فرنگی کار تیم ملی کشتی فرنگی اعزامی کشورمان در وزن 74 کیلوگرم به شمار می رود که بعد از تجربه موفق حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی به دنبال کسب مدال بین المللی است.



برای این منظور آخرین تمرین تیم منتخب کشتی فرنگی پیش از شرکت در رقابتهای جام آزوماش اوکراین برگزار شد و بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی، در این تمرین که شامگاه سه شنبه در محل خانه کشتی تهران برگزار شد، فرنگی کاران اعزامی به این رقابت ها که بامداد امروز راهی ماریوپول اوکراین شدند، پس از نرمش و دویدن مرور فن سبک را در برنامه داشتند.



این تمرین زیر نظر ناصر نوربخش، رسول جزینی و حمید رضا اسماعیل نژاد مربیان تیم ملی کشتی فرنگی و محمد علی چمیانی و حسن حسین زاده مربیان سازنده کشتی کشور که تیم ایران را در اوکراین همراهی می کنند، برگزار شد، در حالی که رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام آزوماش اوکراین روزهای 26 تا 28 خرداد ماه برگزار می شود.



حضور مجدد بیات در صبای قم برای دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال



مدافع گلزن سال های اخیر تیم فوتبال صبای قم در دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال نیز نماینده فوتبال قم را همراهی می کند.

این بازیکن محسن بیات است که از محصولات تیم های پایه باشگاه صبای قم به شمار می رود و تمامی سال های فوتبال خود را تا کنون در باشگاه صبا سپری کرده است و در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور نیز یکی از نفرات تیم تحت مربیگری یحیی گل محمدی خواهد بود.



بیات فصل گذشته در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور گل های ارزشمندی برای تیم فوتبال صبای قم به ثمر رساند که بر این اساس دو بار به تراکتور سازی تبریز، یک بار به شهرداری تبریز و یک بار هم به صنعت نفت آبادان گل زد و یکی از ارکان موفقیت تیم صبای قم در کسب مقام چهارم یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس و کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا لقب گرفت.