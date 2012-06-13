ابراهیم ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزشهایی در 43 رشته فرهنگی، هنری و قرآنی در ایام تابستان در کتابخانههای شهرستان خمینیشهر برگزار میشود که سال گذشته بیش از یک هزار و 300 نفر از این برنامهها استقبال کردند و پیشبینی میشود در سال جاری این میزان به 2 هزار نفر برسد.
وی افزود: امسال همچنین در تلاش هستیم که 19 نمایشگاه دایمی کتاب در تمام کتابخانههای شهرستان خمینیشهر بر پا کنیم.
مدیر اداره کتابخانهای شهرستان خمینیشهر با اشاره به اینکه هم اکنون 17 باب کتابخانه در شهرستان خمینیشهر فعال هستند، بیان داشت: در حال حاضر تعداد اعضای کتابخانههای خمینیشهر شامل 18 هزار عضو است و 101 هزار نسخه کتاب در کتابخانهای آن موجود است.
وی ادامه داد: از این تعداد 9 باب کتابخانه مشارکتی که یک باب با شهرداری، یک باب با آموزش و پرورش و بقیه مشارکتی با خیران است و هشت باب کتابخانه نهادی نیز در این شهرستان وجود دارد و در کمتر از دو ماه آینده پنج باب کتابخانه دیگر به این کتابخانهها افزوده میشود.
ملایی با بیان اینکه به زودی کتابخانه الغدیر خمینیشهر به عنوان نخستین کتابخانه شبانهروزی استان اصفهان فعالیت میکند، تصریح کرد: در این کتابخانه سه طبقه که حاوی دو سالن مطالعه، سالن اجتماعات، نگارخانه و بخشهایی دیگر است، حدود 25 هزار جلد کتاب وجود دارد.
وی اضافه کرد: اعضای این کتابخانه میتوانند از ساعت هفت تا 12 شب از خدمات این کتابخانه استفاده کنند اما اعضایی که قصد دارند برای مطالعه بعد از ساعت 12 شب مراجعهکنند، نمیتوانند زودتر از ساعت شش صبح از کتابخانه خارج شوند.
نظر شما