راه اندازی شبکه پژوهش و فناوری علوم غذایی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول کدخدایی امروز در حاشیه سومین نشست روسای پارکهای فناوری و مدیران مراکز رشد، ماموریت اصلی این پژوهشکده را انجام تحقیقات کاربردی و رفع نیازهای صنایع مرتبط ذکر کرد و افزود: در این پژوهشکده با ایجاد 4 گروه تخصصی شیمی موادغذایی، زیست فناوری مواد غذایی، نانو فناوری و فرآوری مواد غذایی اقدام به اجرای پروژه های کاربردی می شود.



رئیس پژوهشکده علوم صنایع غذایی با اشاره به پذیرش دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور در این پژوهشکده، اظهار داشت: در سال جاری 5 دانشجو پذیرش شد و در مهر ماه امسال نیز 12 دانشجوی دوره دکتر پژوهش محور در رشته های شیمی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی و فرآوری مواد غذایی پذیرش می شوند.



وی به همکاریهای بین المللی این پژوهشکده اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل شبکه پژوهش و فناوری علوم غذایی در اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند یکی از برنامه های این پژوهشکده است که در دستور کار قرار دارد.



کدخدایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند را شامل 18 کشور از ایران تا استرالیا دانست و اضافه کرد: پیشنهاد ایجاد این شبکه از سوی این پژوهشکده به دفتر همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند ارائه شد و این پیشنهاد در اجلاس وزرای امور خارجه این کشورها مطرح و به تصویب رسید.



وی با ابراز امیدواری از راه اندازی رسمی این شبکه تا پایان سال جاری، خاطر نشان کرد: تا نیمه دوم سال جاری شورای حکام کشورهای حاشیه اقیانوس هند در مشهد برگزار خواهد شد که پس از آن امیدواریم تا پایان سال این شبکه راه اندازی رسمی شود.

کدخدایی هدف از راه اندازی این شبکه را پژوهشهای کاربردی، تبادل استاد، دانشجو و محقق، یکسان سازی استانداردهای غذای حلال و بومی سازی فناوری تولیدغذای حلال ذکر کرد.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، همکاری با سازمانها بین المللی را از دیگر زمینه های همکاری این پژوهشکده نام برد و ادامه داد: این پژوهشکده با سازمانهای بین المللی چون یونیدو (سازمان توسعه صنعتی یونسکو)، فائو و یونسکو تفاهم نامه های همکاری امضا کرده است.



کداخدایی از امضای تفاهم نامه هایی با 8 کشور خبر داد و گفت: در راستای همکاریهای علمی با سایر کشورها در حوزه توسعه صنایع علوم غذایی تفاهم نامه هایی با 8 کشور مالزی، انگلستان، لبنان، ترکیه، اتریش، تایوان و چین به امضا رسید.



وی تبادل دانشجو را از جمله مفاد این تفاهم نامه ها ذکر کرد و افزود: بر اساس تفاهم نامه های امضا شده قرار است دو دانشجوی این پژوهشکده برای ادامه مطالعات به چین اعزام می شوند.



رئیس پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی همکاری با ارگانهای داخلی برای توسعه صنایع غذایی کشور را از دیگر برنامه های این پژوهشکده عنوان کرد و اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری با استانداری خراسان به منظور افزایش کیفیت مواد استراتژیک غذایی به امضا رسید.