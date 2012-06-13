ستاره والیبال جهان به گلستان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکار در بدو ورود به گلستان مورد استقبال مردم ورزش دوست گلستان قرار گرفت.
قربانعلی پاشا مدیرکل تربیت بدنی گلستان ظهر چهارشنبه در این مراسم، استان گلستان
گرگان - خبرگزاری مهر: فرهاد قائمی والیبالیست گنبدی که عنوان ستاره والیبال و دومین سرویس زن برتر در مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن کسب کرد، وارد گلستان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکار در بدو ورود به گلستان مورد استقبال مردم ورزش دوست گلستان قرار گرفت.
قربانعلی پاشا مدیرکل تربیت بدنی گلستان ظهر چهارشنبه در این مراسم، استان گلستان