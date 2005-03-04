تاييد پيشنهاد 15 سال پيش ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس در اجلاس اخير بحرين // ايجاد سازمان همكاري امنيتي بين ايران ، عراق ، يمن و كشورهاي حاشيه خليج فارس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اين شبكه، دكتر سيد حسين موسويان افزود: اگر اختلافات را پيش شرط اين سازمان قرار دهيم به ايده بزرگ و سرنوشت ساز خليج فارس دست نخواهيم يافت و چنين سازماني مي تواند اختلافات ميان كشورهاي منطقه را حل و فصل نمايد.

اين ديپلمات ايراني با اشاره به پيشنهاد مهم پانزده سال پيش ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس اعلام كرد كه اخيراً كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در اجلاس اخير بحرين، به اين نتيجه رسيده اند.

وي افزود: ايران همه تضمين ها را به كشورهاي منطقه جهت همكاري منطقه اي عليه تروريسم ، جنايات سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر ارائه كرده است.

موسويان خواستار استفاده از تجارب بين المللي ، بخصوص سازمان امنيت اروپا جهت ايجاد و تشكيل اين سازمان منطقه اي شد.



وي ضمن تاكيد بر ضرورت تلاش كشورهاي منطقه براي برطرف كردن نگراني هاي بين المللي درباره صادرات نفتي از منطقه خليج فارس، اين كشورها را از فريب تبليغات غرب بر حذر داشت و خواستار خروج نيروهاي آمريكائي از منطقه و هدايت سرمايه كشورهاي منطقه به سازندگي و توسعه منطقه به جاي خريد سلاحهاي غربي شد.

اين مذاكره كننده ايراني افزود: مادامي كه سازمان منطقه اي مذكور تشكيل نشده و هيچگونه تضمين امنيتي در باره مسائل مهم داده نشود نيروهاي آمريكائي در منطقه حضور خواهند داشت.

وي توافقنامه هاي امنيتي امضاء شده ميان ايران و كشورهاي همسايه را مهم توصيف كرد وگفت: كشورهاي منطقه بايد خود امنيتشان را فراهم كنند.

رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در عين حال از دامن زدن به اختلافات در منطقه از سوي آمريكا به منظور افزايش وابستگي كشورهاي منطقه به آن و افزايش فروش تسليحات هسته اي نظامي و نيز تسلط آمريكا بر منابع نفتي و انرژي منطقه اي هشدار داد و كشورهاي منطقه نبايد فريب آمريكا را بخورند و تصور كنند با افزايش وابستگي و نزديكي به آمريكا امنيت آنها بيشتر خواهد شد.

وي تصريح كرد: ملت هاي منطقه از وابستگي كشورهاي خود به بيگانگان متنفرند و برقراري امنيت و ثبات دراز مدت در منطقه نيازمند اصلاحات دروني و نه تحميلي از خارج، مي باشد.