پدیده زیرمیزی در اجرای طرح پزشک خانواده حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری، ظهر چهارشنبه در دومین کنگره پزشک خانواده با تاکید بر اینکه از زمانی که طرح پزشک خانواده مطرح شده جامعه پزشکی تکان خورد، اظهار کرد: آنچه که مردم در شهرها با آن آشنا هستند معضل درمان بوده که در این راستا مردم روستاها از سال 84 با مفاهیم دیگری در حوزه سلامت آشنا شدند.

وی ادامه داد: امروز مردم در روستاها با خانه بهداشت به خوبی آشنا هستند اما در شهرها مردم در پشت در بیمارستان ها صف می کشند و با مفهوم پزشک خانواده آشنا نیستند.

وی افزود: طرح پزشک خانواده ابتدا از روستاها شروع شد و مراکز بهداشتی، درمانی و پزشک خانواده در روستاها مستقر شد.

وی با اشاره به یک میلیون حاشیه نشین در مشهد بیان کرد: با توجه به اینکه پیش از این برنامه پزشک خانواده در روستاها اجرا می شد ما نمی توانستیم اقدامی برای سلامت جامعه در حاشیه شهر انجام دهیم و در حال حاضر به خاطر اینکه این برنامه در شهرها نیز اجرا می شود می توانیم برای سلامت مردم در حاشیه شهر نیز اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حاشیه شهر از کمترین میزان بهره وری از نظام سلامت برخوردارند، ادامه داد: پزشک خانواده جزء مطالبات مردم بوده که نظام جمهوری اسلامی در راستای عدالت محوری آن را اجرایی می کند.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح و تشکیل تیم سلامت که شامل روانشناس بالینی، ماما و پرستار است امکان دسترسی به پزشک برای مردم آسان تر می شود.

شبستری با بیان اینکه پزشک خانواده در سطح 2 و 3 در سطح تخصص و فوق تخصص و بیمارستان ها شکل می گیرد، اظهار کرد: تا پیش از اجرای برنامه پزشک خانواده مردم به سیستم دولتی مراجعه کنند امکان دسترسی برایشان فراهم نبود و مجبور بودند به بیمارستان خصوصی مراجعه کنند که بضاعت مالی اجازه نمی داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 16درصد مردم هیچ گونه بیمه ای ندارند، اظهار کرد: اگر فقط به دنبال منافع پزشک هستیم باید این طرح را رها کنیم اما چنانچه به دنبال این هستیم که منافع مردم و پزشک هر دو در کنارهم در نظر گرفته شود این طرح موفق خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم به سمت عدالت محوری حرکت کنیم باید بحث پزشک خانواده اجرایی شود.

وی یادآور شد: اگر کسی در راستای تحقق طرح پزشک خانواده اقدام کند به وظیفه دینی و شرعی خود عمل کرده اما اگر بخواهد اخلال ایجاد کند باید پاسخگو باشد.