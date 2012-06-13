اختلاس از بیمه ایران چگونه فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه عصر امروز دادگاه اختلاس قاضی ذبیحی زاده درباره اتهامات معاون سابق برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران اظهار داشت: وجوهی که متهمان دریافت می کردند جزء وجوه دولتی بوده و بر حسب وظیفه در اختیار الف – میم معاون سابق استاندار بوده است.

در بند (ج) متهم مرتکب اختلاس شده و مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشته است اما در بند (د) کیفرخواست وی وجوه را در سایر ادارات دولتی هزینه کرده که نباید در این ادارات هزینه می شد.

وی افزود: عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون مجازات مرتکبان ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با توجه به ارتباط متهم با سایر متهمان پرونده از جمله آقای ج – الف جرم به محرز می باشد.

در رابطه با اتهام پولشویی نیز متهم با افتتاح حساب شماره 5954 نزد بانک ملی میرعماد و واریز مبلغ نامشروع در این حساب و تبدیل آن اقدام به هزینه این چک ها در محل های غیر قانونی کرده اند یا برای نمونه موضوع دریافت رشوه 100 میلیون تومانی از آقای ه – ر از جمله موارد پولشویی می باشد که اتهام در این بند از کیفرخواست محرز می باشد. در خصوص کشف اختلاس از شرکت بیمه نیز تیم تحقیق در بررسی حساب 5954 بانک ملی به حساب های دیگری دسترسی پیدا کرده اند که در جریان بررسی این حسابها ماجرای اختلاس از بیمه ایران فاش شد.