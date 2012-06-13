بازدهی 32 درصدی سهام بانک اقتصاد نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهاشم بت شکن در گزارش خود به سهامداران این بانک در مجمع عمومی عادی سالانه برای بررسی صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1390 با اشاره به اینکه بازده مطلوب سهام بانک در بازار سرمایه موجب شد سهام بانک مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار بگیرد، افزود: در سال جاری تلاش خواهیم کرد این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی اظهار داشت: عملکرد بانک در شاخص های مختلف موجب شد تا بازده مطلوب نصیب سهامداران بانک گردد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب بانک اقتصادنوین در بازار پولی کشور، گفت: مجموع سپرده‌ها نزد بانک اقتصادنوین در پایان سال 1390 از مرز 151 هزار میلیارد ریال گذشت که نسبت به رقم 115 هزار میلیارد ریال پایان سال 1389 بیش از 30 درصد رشد نشان می دهد.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین ادامه داد: دستیابی به این رشد در شرایطی به دست آمده است که میزان رشد مجموع سپرده های شبکه بانکی حدود 24 درصد بود که این تفاوت نشان دهنده عملکرد مناسب بانک اقتصادنوین در تجهیز منابع است.

بت شکن گفت: در بخش سپرده های مدت دار ارزی بانک اقتصادنوین نیز در سال گذشته شاهد رشد خیره کننده 148 درصدی بودیم، ضمن اینکه میزان اعتبارات اسنادی گشایش یافته در بانک اقتصادنوین در پایان سال گذشته نسبت به زمان مشابه قبل از آن 108 درصد رشد نشان می دهد.

وی همچنین به رشد 29 درصدی دارایی های این بانک در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموع دارایی های بانک اقتصادنوین در پایان سال گذشته از مرز 176 هزار میلیارد ریال گذشت که در مقایسه با میزان 136 هزار میلیارد ریالی دارایی های بانک در پایان سال 1389 حدود 40 هزار میلیارد ریال رشد نشان می دهد.

بت شکن در ادامه گزارش خود به سهامداران بانک اقتصادنوین در مجمع عمومی عادی سالانه با اشاره به نسبت مناسب کفایت سرمایه در این بانک، گفت: نسبت کفایت سرمایه در بانک اقتصادنوین نزدیک به 12 درصد است که نشان دهنده منطبق بودن عملیات بانکی با استانداردهای بین‌المللی است.



مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: به منظور افزایش بهره وری 20 کمیته تخصصی در بانک تشکیل شده تا مباحث و موضوعات جاری بانک با تمامی ابعاد و با حضور مدیران خبره مربوط به هر موضوع بررسی و بهترین تصمیم اتخاذ شود. علاوه بر این 7 کمیته نیز با حضور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین مدیر عامل در بانک تشکیل شده که مباحث استراتژیک بانک در این کمیته ها مطرح می شود.

وی گفت: به منظور کنترل و پوشش مخاطرات عمده در بانک اقتصادنوین انواع ریسک های عملیات بانکی شامل ریسک نقدینگی، اعتباری، نوسانات نرخ ارز، نرخ سود، تجاری و عملیاتی توسط کمیته های مرتبط مورد بررسی و ابعاد مختلف هر موضوع مشخص و برنامه های مربوطه تنظیم شده است.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: استراتژی اصلی بانک اقتصادنوین با تکیه بر سه سرمایه اصلی بانک یعنی نیروی انسانی، مشتری و دانش سازمانی که به دنبال ارتقاء خوشنامی و اعتبار عمومی می باشد "تمرکز" و "تمایز" می باشد.

بت شکن به نقش تعیین کننده نیروی انسانی در سازمان هایی نظیر بانک اشاره کرد و گفت: در فضای رقابتی حاکم بر نظام بانکی، نقش سرمایه انسانی توانمند در کسب موفقیت بسیار تعیین کننده است که در این راستا بانک اقتصادنوین توانسته با جذب نیروهای متخصص و کارشناس مزیت رقابتی خود را در بازار پولی کشور تقویت کند.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه با اشاره به تخصصی سازی خدمات در این بانک از ابتدای سال گذشته گفت: به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان، از ابتدای سال گذشته خدمات بانک در سه گروه بانکداری خرد، شرکتی و اختصاصی تفکیک شد.

وی گفت: در حوزه بانکداری شرکتی در سال گذشته سه دفتر در تهران راه اندازی شد که خدمات بانکداری شرکتی از طریق این دفاتر به مشتریان ارایه می شود. در حوزه بانکداری اختصاصی نیز مدیران حساب این خدمت در شعب منتخب بانک مستقر شده اند و خدمات و محصولات بانکداری اختصاصی را به مشتریان ارایه می کنند.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: علیرغم اینکه اقتصادنوین نخستین بانک کشور است که نسبت به ارایه خدمات تخصصی بانکداری شرکتی و اختصاصی اقدام کرده است ولی کیفیت مطلوب این خدمات باعث افزایش ضریب رضایتمندی مشتریان بانک شده است.

بت شکن در ادامه از انعقاد قرارداد همکاری بانک با صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از کارآفرینی در سال گذشته خبر داد و گفت: بانک اقتصادنوین به عنوان نخستین بانک خصوصی کشور موفق شد شرایط انعقاد قرارداد همکاری با صندوق توسعه ملی را احراز کند که کسب این عنوان افتخار بزرگی برای بانک در سال گذشته بود.

وی گفت: بانک اقتصادنوین در سال گذشته موفق شد مرکز داده اضطراری خود را به عنوان نخستین مرکز داده اضطراری نظام بانکی کشور مورد بهره برداری قرار دهد که این مرکز نقش مهمی در صیانت و حفظ اطلاعات مشتریان در شرایط بحرانی ایفا می کند.

در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه بانک اقتصادنوین، پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی و بازرس مستقل بانک، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1390 بانک اقتصادنوین به تصویب سهامداران این بانک رسید.

همچنین براساس تصمیم سهامداران بانک اقتصادنوین، پرداخت مبلغ 350 ریال سود خالص به هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390 به تصویب رسید.