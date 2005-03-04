پرونده هاي قاچاق در گمركات استان خراسان 2/8 درصد افزايش يافت

مديركل گمرك مشهد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: از ميان گمركات استان خراسان، گمرك بيرجند با11 هزار و 811فقره به ارزش 18ميلياردو 800هزار ريال بيشترين حجم فعاليت هاي قضايي را كه شامل 5/74 درصد كل پرونده هاي قاچاق استان است به خود اختصاص داده است.

عبدالرحمان محمدي نوده افزود: در يازده ماهه سالجاري ميزان 995 هزارو 500 تن به ارزش557 ميليون و600هزار دلاراز گمركات استان خراسان صادرات انجام شده كه از اين ميزان403 ميليون و 800هزاردلار صادرات تجاري و14ميليون و700هزار دلار صادرات چمداني و 139 ميليون دلار صادرات بازارچه اي بوده است كه در مجموع شاهد 24 درصد افزايش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم.

وي تصريح كرد: بيشترين ميزان صادرات تجاري اين استان به ارزش 356 ميليون و224 هزار دلار به گمرك مشهد اختصاص داشت كه در مقابل آن سرخس با ارزش صادراتي 2ميليون و 672 هزار دلاركمترين رقم صادرات تجاري استان را به خود اختصاص داد.

ناظر گمركات استان خراسان خاطر نشان كرد: كشورهاي طرف صادرات گمرك مشهد شامل افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان، اربكستان، امارات متحده عربي ، اسپانيا، قرقيزستان و ايتاليا و سايركشورها بوده كه از ميان آنها بيشترين ميزان صادرات به ارزش 62 ميليون و500 هزاردلاربه كشور افغانستان صورت گرفته است.

به گفته وي، در ميان كالاهاي صادراتي استان ، زعفران با ارزش صادراتي 72 ميليون و 500هزاردلار بيشترين رقم صادراتي را به خود اختصاص داده است.

محدي نوده افزود: ارزش صادرات بازارچه اي در 11 ماهه سال 83 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 107 درصد افزايش داشته كه بيشترين رقم را بازارچه دوغارون به ارزش 50 ميليون و234هزار دلاربه خود اختصاص داده است.

وي با اشاره به كاهش صادرات چمداني در سال 83 تصريح كرد: در 11 ماهه سالجاري علاوه برواردات بازارچه اي به ميزان 616 هزار تن به ارزش 2285ميليارد ريال كالاي وارداتي از گمركات استان ترخيص شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغييري نكرده است.

وي درباره ترانزيت كالا در استان خراسان خاطر نشان كرد:ما شاهد افزايش 10 درصدي ترانزيت استان خراسان در دوره زماني فوق الذكرنسبت به سال گذشته بوديم كه گمرك سرخس با 79 درصد بيشترين وزن كالاي ترانزيتي ورودي و گمرك دوغارون با اختصاص 47 درصد بيشترين ميزان كالاي ترانزيت خروجي را به خود اختصاص دادند.

وي افزود: در 11ماهه سالجاري 879 هزار و145نفر از گمركات مرزي استان و همچنين فرودگاه مشهد تردد داشته اند كه از اين تعداد هزار و464هزارو491 نفر وارد و 414هزارو654 نفر از كشورخارج شده اند .

به گفته وي، همچنين حجم مسافران ورودي 28 درصد و حجم مسافران خروجي 18 درصد افزايش داشته كه بيشترين حجم تردد مسافران از گمرك دوغارون صورت گرفته است.