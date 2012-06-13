به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی استان زنجان، افزود: در بحث مبارزه با آسیب ها بهترین و مناسب ترین پیش بینی ها را انجام دهیم.

وی، در ادامه با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی توانستیم سربلند بیرون بیایم افزود: اکنون کشور درگیر جنگ نرم و توطئه های دشمنان است و نوک پیکان توطئه های استکبار امروز جوانان را هدف قرار داده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه امروز اهداف سیاسی بر روی سینما متمرکز است یادآور شد: مسئولان امروز در حوزه فیلم های انمیشنی بسیار فعال هستند و استقبال زیادی از سوی مردم در این زمینه وجود دارد.

احمدی، در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه فضای مجازی حضور کشورهای اسلامی بسیار چشمگیر است افزود: در بحث کنترل فضای مجازی نیروی انتظامی پیشرفت های قابل توجهی داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در ادامه با اشاره به اینکه بحث حقوق شهروندی بحثی فراگیر و عام است افزود: مسئولان با اولویت بندی و جمع آوری اطلاعات می توانند جلوی بسیاری از آسیب ها را در جامعه بگیرند.

احمدی، با اشاره به اینکه بعضی از فعالیت ها در جامعه باید توسط مسئولان نهادینه شود تصریح کرد: باید فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه در بین مردم نهادینه شود.

