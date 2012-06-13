  1. بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

مرکز حقوق بشری بیان کرد؛

واهی بودن اتهامات رژیم بحرین علیه فعالان حقوق بشری

واهی بودن اتهامات رژیم بحرین علیه فعالان حقوق بشری

مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها که مرکز آن در پایتخت مصر است ضمن درخواست از پادشاه بحرین برای آزادی سریع نبیل رجب فعال حقوق بشری، به واهی بودن اتهامات رژیم علیه فعالان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از شبکه المنار، مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها((rfsicاقدامات رژیم بحرین در بازداشت نبیل رجب و ارجاع وی به صورت مکرر به دادگاه را محکوم کرد.

در بیانیه این مرکز آمده است : اتهامی که مقامات رژیم بحرین به آن عادت کرده اند مشارکت یا دعوت به تجمع غیرقانونی است که این اتهام کاملا غیرقانونی است، زیرا مطابق با قوانین بین المللی تجمع مسالمت آمیز اقدامی قانون است.

مرکزحمایت از حقوق و آزادی ها بیان کرد: در فعالیت فعالان حقوق بشری نباید خللی ایجاد شود و رژیم بحرین باید از بازداشت و طرح اتهامات  واهی علیه آنها دست بردارد، زیرا تلاش فعالان حقوق بشری در راستای آزادی بیان است.

در این بیانیه آمده است : خط مشی رژیم بحرین مبارزه با سازمانهای حقوق بشری و فعالان مربوط به آن و ایجاد خفقان است.

مرکز حمایت از حقوق و آزادی ها از حمد بن عیسی پادشاه بحرین خواست که سریعا نبیل رجب فعال حقوق را آزاد کند.

شایان ذکر است مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها سازمان منطقه ای غیر دولتی است که مدیر اجرایی آن را احمد عمر برعهده دارد، این مرکز در قاهره است.

کد مطلب 1626083

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