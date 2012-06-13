به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام موسی بن جعفر (ع) و تبریک فرارسیدن مبعث پیامبر (ص) به برگزاری دادگاه‌های بیمه و فساد مالی اشاره کرد و ‌افزود: در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی و برخی افراد که موقعیت خود را متزلزل می‌دیدند، همواره القا می‌کردند که قوه قضائیه برخوردی نخواهد کرد، دادگاه فساد بانکی و پرونده بیمه با عزم جدی مسئولان قضایی برگزار شد و نفس برگزاری این دادگاه در فضای سم‌آلود و ناسالم ایجاد شده علیه قوه قضائیه اقتدار دستگاه قضایی را ثابت کرد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این‌که شاید برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه‌های فساد اقتصادی موجب شکل‌گیری شایعه و تشویش اذهان می‌شد افزود:‌ با برگزاری علنی دادگاه‌ها، عزم و اراده قوه قضائیه و مسیر معقول، متین و قانونی دادگاه بر همگان روشن شد. هرچند در خود این دادگاه‌ها برخی متهمان به خیال این‌که می‌توانند به صرف نام بردن از برخی افراد و مسئولان بدون ارائه دلایل و مستندات از خود رفع مسئولیت کنند، اما مشخص است که این مسئله نیز نیرنگ و شگردی جدید برای فرار از اتهامات از سوی آنان است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اعلام این‌که " اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند" اظهار داشت: در کنار اتهام‌زنی برخی متهمان که البته بر حسب موقعیت آنان امری طبیعی است، متاسفانه برخی رسانه‌ها و برخی افراد صاحب تریبون هنوز هم با وجود این‌که دیده‌اند دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با فساد اقتصادی دارد، باز هم با حرف و حدیث و شایعه‌پراکنی اعلام می‌کنند که دستگاه قضایی چون خودش هم گرفتار است با این مفسده‌ها برخورد نخواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:‌ چه بسا اتهام‌زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جریان رسیدگی براساس شگردی باشد که به آنها آموزش داده شده است که البته با برخی تلاش‌های رسانه‌ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسیدگی‌ها نیز همراه است اما قوه قضائیه هرگز از مسیر قانونی و عادلانه رسیدگی خارج نخواهد شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: قوه قضائیه همچون سایر قوا طبعاً دارای اشکالات و نواقصی است اما در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر بخوبی عمل کرده و در هیچ دوره‌ای از دوران حیات این قوه تمام مسئولان آن تا این حد در مبارزه با فساد منسجم نبوده‌اند و باز هم اعلام می‌کنیم که قوه قضائیه گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و مغرضان بدانند چنین حرف‌هایی هرگز نمی‌تواند ما را از مسیرمان دور کند و آنها هم بیخودی در این راه تلاش نکنند چرا که قوه قضائیه با این حرف‌ها و تهمت‌ها نمی‌لغزد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه فشار کشورهای غربی و عربی و کمک‌های آنان به مخالفان کشور سوریه را نشانه‌ای از تناقض رفتاری غربی‌ها در مواجهه با مقوله حقوق بشر دانست و تاکید کرد: کشورهای عربی هم‌پیمان صهیونیست‌ها و غرب باید بدانند که با کمک به تروریست‌ها و مخالفان کشور سوریه که در خط مقدم مقاومت قرار دارد نمی‌توانند سلطنت و جایگاه خود را حفظ کنند و سرنوشت فراعنه مصر و تونس با توجه به بیداری اسلامی رخ‌داده در منطقه در انتظار آنان است.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: متاسفیم که کشورهای عربی به این نکته توجه ندارند که جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان در واقع آبروی آنها را خریده است و در حالی که این کشورها همواره مرعوب کشور جعلی اسرائیل بوده‌اند، کشورهایی مانند سوریه و نیز حزب‌الله لبنان در اثر مقاومت دلیرانه آبروی آنان را خریده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: فرستادن سلاح برای معارضان سوریه، مقابله با جبهه مقاومت، حمله به مردم بیگناه به نفع غرب و کشورهای عربی و حاکمان آنان نیست و این مسئله برای تمام آزاداندیشان مسلمان روشن است و جای تاسف است که وهابی‌های متحجر در انتقام از بیداری اسلامی مردم منطقه به جان مردم بی‌دفاع سوریه افتاده‌اند و می‌خواهند انتقام خود را از سوریه بگیرند.

رئیس قوه قضائیه ابراز اطمینان کرد که با حمایت‌های مردمی در سوریه و تدبیر و مقاومت حاکمیت سوریه این کشور در مسیر مقاومت خود سربلند بیرون خواهد آمد.