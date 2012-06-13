  1. جامعه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

آملی لاریجانی:

اتهام‌زنی بدون مدرک و سند به مسئولان شگرد متهمان است

اتهام‌زنی بدون مدرک و سند به مسئولان شگرد متهمان است

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه " قوه قضائیه عزم خود را برای مقابله با مفاسد اقتصادی جزم کرده و تابع حرفها و تهمت‌ها نیست"‌ گفت: اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام موسی بن جعفر (ع) و تبریک فرارسیدن مبعث پیامبر (ص) به برگزاری دادگاه‌های بیمه و فساد مالی اشاره کرد و ‌افزود: در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی و برخی افراد که موقعیت خود را متزلزل می‌دیدند، همواره القا می‌کردند که قوه قضائیه برخوردی نخواهد کرد، دادگاه فساد بانکی و پرونده بیمه با عزم جدی مسئولان قضایی برگزار شد و نفس برگزاری این دادگاه در فضای سم‌آلود و ناسالم ایجاد شده علیه قوه قضائیه اقتدار دستگاه قضایی را ثابت کرد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این‌که شاید برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه‌های فساد اقتصادی موجب شکل‌گیری شایعه و تشویش اذهان می‌شد افزود:‌ با برگزاری علنی دادگاه‌ها، عزم و اراده قوه قضائیه و مسیر معقول، متین و قانونی دادگاه بر همگان روشن شد. هرچند در خود این دادگاه‌ها برخی متهمان به خیال این‌که می‌توانند به صرف نام بردن از برخی افراد و مسئولان بدون ارائه دلایل و مستندات از خود رفع مسئولیت کنند، اما مشخص است که این مسئله نیز نیرنگ و شگردی جدید برای فرار از اتهامات از سوی آنان است.
 
آیت‌الله آملی لاریجانی با اعلام این‌که " اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند" اظهار داشت: در کنار اتهام‌زنی برخی متهمان که البته بر حسب موقعیت آنان امری طبیعی است، متاسفانه برخی رسانه‌ها و برخی افراد صاحب تریبون هنوز هم با وجود این‌که دیده‌اند دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با فساد اقتصادی دارد، باز هم با حرف و حدیث و شایعه‌پراکنی اعلام می‌کنند که دستگاه قضایی چون خودش هم گرفتار است با این مفسده‌ها برخورد نخواهد کرد.
 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:‌ چه بسا اتهام‌زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جریان رسیدگی براساس شگردی باشد که به آنها آموزش داده شده است که البته با برخی تلاش‌های رسانه‌ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسیدگی‌ها نیز همراه است اما قوه قضائیه هرگز از مسیر قانونی و عادلانه رسیدگی خارج نخواهد شد.
 
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: قوه قضائیه همچون سایر قوا طبعاً دارای اشکالات و نواقصی است اما در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر بخوبی عمل کرده و در هیچ دوره‌ای از دوران حیات این قوه تمام مسئولان آن تا این حد در مبارزه با فساد منسجم نبوده‌اند و باز هم اعلام می‌کنیم که قوه قضائیه گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و مغرضان بدانند چنین حرف‌هایی هرگز نمی‌تواند ما را از مسیرمان دور کند و آنها هم بیخودی در این راه تلاش نکنند چرا که قوه قضائیه با این حرف‌ها و تهمت‌ها نمی‌لغزد.
 
رئیس دستگاه قضا در ادامه فشار کشورهای غربی و عربی و کمک‌های آنان به مخالفان کشور سوریه را نشانه‌ای از تناقض رفتاری غربی‌ها در مواجهه با مقوله حقوق بشر دانست و تاکید کرد: کشورهای عربی هم‌پیمان صهیونیست‌ها و غرب باید بدانند که با کمک به تروریست‌ها و مخالفان کشور سوریه که در خط مقدم مقاومت قرار دارد نمی‌توانند سلطنت و جایگاه خود را حفظ کنند و سرنوشت فراعنه مصر و تونس با توجه به بیداری اسلامی رخ‌داده در منطقه در انتظار آنان است.
 
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: متاسفیم که کشورهای عربی به این نکته توجه ندارند که جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان در واقع آبروی آنها را خریده است و در حالی که این کشورها همواره مرعوب کشور جعلی اسرائیل بوده‌اند، کشورهایی مانند سوریه و نیز حزب‌الله لبنان در اثر مقاومت دلیرانه آبروی آنان را خریده است.
 
رئیس قوه قضائیه افزود: فرستادن سلاح برای معارضان سوریه، مقابله با جبهه مقاومت، حمله به مردم بیگناه به نفع غرب و کشورهای عربی و حاکمان آنان نیست و این مسئله برای تمام آزاداندیشان مسلمان روشن است و جای تاسف است که وهابی‌های متحجر در انتقام از بیداری اسلامی مردم منطقه به جان مردم بی‌دفاع سوریه افتاده‌اند و می‌خواهند انتقام خود را از سوریه بگیرند.
 
رئیس قوه قضائیه ابراز اطمینان کرد که با حمایت‌های مردمی در سوریه و تدبیر و مقاومت حاکمیت سوریه این کشور در مسیر مقاومت خود سربلند بیرون خواهد آمد.
کد مطلب 1626084

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