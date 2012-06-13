تشکیل ستاد برنامه و بودجه کتابخانه های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز برقی شیرازی ظهر چهارشنبه درهمایش کارشناسان برنامه ریزی د استان گلستان گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، هنوز برنامه ی مدون ومصور راهبردی که محصول همکاری و خرد نهایی در نظام باشد محقق نگردیده و فقط مقدمات آن فراهم شده است.

وی به جایگاه والای کارشناسان برنامه ریزی پرداخت واذعان داشت: کارشناسان برنامه ریزی دراستان ها از پتانسیل بالایی برخوردارند و مسئولیت های کلیدی ومهمی همچون پیگیری امور نهاد کتابخانه ها در استان ها وفراهم کردن فعالیت بخش برنامه ی نهاد را بر عهده دارند .

وی در ادامه خواستار شد: کارشناس برنامه ریزی استان ها پیش نویس برنامه های خود را به نهاد کتابخانه ها ابلاغ نمایند و با ارائه گزارش عملکرد و تحلیل های وضع موجود ادارات مربوطه خود به نهاد ،جایگاه مستند سازی را به جایگاه اصلی خود برسانند.

معاون دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پایان با اشاره به سمینار زمستان سال 90، از تشکیل ستاد برنامه وبودجه وبرگزاری کارگاه ها برنامه در استان ها خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت : با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و چشم انداز 20 ساله ، برای اجرای برنامه های نهاد کتابخانه به کارشناسان برنامه ریزی نیازمند هستیم .

سید حسین علوی بیان داشت : کارشناس برنامه ریزی در نظام ما دارای جایگاه والا و مهمی است و نکته حساس و ظریفی که نظام باید به آن توجه نماید این است که آیا ، برنامه ریزی های ما، بودجه محور است یا بودجه ریزی های ما، برنامه محور است یعنی ما بر اساس برنامه هایمان بودجه تزریق می کنیم یا بر اساس اعتبارات مان برنامه ریزی می نماییم .

وی در ادامه افزود : متاسفانه معضلی که مبتلا به تمام نهادهای کتابخانه های عمومی کشور است ، برنامه ریزی های بودجه محور است که باید مدیران کل و کارشناسان برنامه ریزی با تعامل با استانداران و مجموعه های استانی خود در جهت فرامین مقام معظم رهبری تلاش کرده تا بتواند برای برنامه های خود بودجه لازم را دریافت کنند.

علوی با بیان نقش و جایگاه کارشناسان برنامه ریزی اذعان داشت : کارشناسان برنامه ریزی با تدبیر و خلاقیت های خود می توانند در جایگاه مشاورین مدیران کل خود قرار گیرند و به مدیران خود در راستای استفاده از امکانات بلا استفاده و توانمندیهای استان خود گام بردارند

مشاوردبیر کل نهادکتابخانه های عمومی کشور نیز گفت: کارشناسان برنامه ریزی با اشراف کامل بر برنامه ها و وضع موجود استان ها وارد عمل شوند و کار مهم خود را به سرانجام رسانند.

غلامحسین نفیسی در ادامه پیرامون نقش کارشناسان برنامه ریزی بیان داشت : بار سنگین برنامه ریزی راهبردی که بر دوش نهاد کتابخانه ها بوده بر دوش کارشناسان برنامه ریزی گذاشته شده است که بحمد الله آنها نیز بدون مشکل و در راستای رسالت خود در کتاب و کتابخوانی وارد میدان شده اند.

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در نهاد کتابخانه های کشور، خاطر نشان کرد: در نهاد کتابخانه های کشور ارزیابی عملکرد واحدها برای پیشگیری از مشکلات واحدها در سال جاری صورت گرفته است.

مشاور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به برنامه های نهاد کتابخانه ها در سطح کلان اشاره داشت : برنامه های ما در سطح کلان در دو شکل ، قانون و ضوابط در راستای امر کتاب و کتابخوانی و سازماندهی واحدها و توجه به آینده سازمان مدیریت می شود.

وی با توجه با بازنگری برنامه نهاد کتابخانه ها افزود : در این بازنگری که در راستای اهداف رهبر معظم انقلاب و چشم انداز 20 ساله تبیین شده است ضمن پیشبرد برنامه های وضع فعلی ، در بازنگری برنامه های جدیدی برای اعتلای جایگاه کتابخانه طرح ریزی گردیده است.

نفیسی به ارکان کارشناس برنامه ریزی پرداخت و اذعان داشت: کارشناسان در برنامه ریزی های خود به ابعاد مختلفی همچون شناسایی تمام واحدهای ادارات خود برای برنامه ریزی بهتر اقدام نمایند و از شرح وظایف و فعالیت های واحدهای خود مطلع باشد و به بعد نیروی انسانی برای ساماندهی سازمان خود نیز توجه نمایند.

وی همچنین اشراف بر منابع درآمدی سازمان ها را برای استفاده از اعتبارات نیز قابل توجه دانست تا کارشناسان برنامه ریزی با عنایت به این ارکان بتوانند به عنوان یک کارشناس مجرب به مدیران کل خود مشاوره بدهند.