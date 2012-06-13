راز ناپدید شدن پنگوئن ها کشف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ پنگوئن های راکهوپر کوچک ترین پنگوئن سفید و مشکی هستند که طولشان به 55 سانتیمتر می رسد و با داشتن کاکل زرد رنگ (ابروی زرد روشنی که مانند پر زرد رنگ بلند از کناره های چشمان قرمز رنگ آن ها بیرون زده است) و پاهای صورتی از پنگوئن های دیگر متمایز شده است.

گروهی از محققان قصد دارند سال آینده طی سفری به زادگاه این پنگوئن ها در جزیره کمبل در جنوب نیوزیلند که یک منطقه قطبی است به پای88 قطعه از آنها ردیاب متصل کنند.

دیوید تامسون یکی از محققان این گروه گفت: نمی دانیم این پنگوئن ها زمستان ها کجا می روند. احتمالا این دوره غیبت مرحله مهمی در چرخه تولید مثل برای آنها است. آنها برای بزرگ کردن بچه هایشان در فصل تولیدمثل باید به جزیره کمپبل بازگردند.

به گفته وی اگر زمستان بدی داشته باشند با شرایط و وضعیت بسیار نامساعدی به جزیره باز می گردند در هر حال این مرحله از چرخه سالانه برای این پرندگان بسیار حیاتی است. نداستن زیستگاه آنها در زمستان، شکاف مهمی در شناخت عوامل موثر بر جمعیت این نوع پنگوئن است.

از سال 1942 تا 1985 جمعیت پنگوئن های راک هوپر در جزیره کمبل از 800 هزار جفت به فقط 51 هزار جفت رسید و روند کاهش از آن زمان تا کنون همچنان ادامه دارد.

تامسون می گوید بعید است این پرندگان در آینده نزدیک منقرض شوند اما این امر نشان دهنده کاهش عمده در این جمعیت است. داده های به دست آمده از این ردیاب ها می تواند نشان دهنده حرکات، توزیع و زیستگاه پنگوئن ها در زمستانها باشد.