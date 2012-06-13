به گزارش خبرنگار مهر، بزرگراه چهار خطه پاکدشت به شهید بابایی عصر چهارشنبه با حضور وزیر راه و شهر سازی، مرتضی تمدن استاندار تهران، فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت و دیگر مسئولان این منطقه برای کلنگ زنی آماده می شود.

مرحله اول این پروژه به فاصله 15 کیلومتر و بالغ بر250 میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

این پروژه بزرگراهی برای کم شدن بار ترافیکی بزرگراه امام رضا(ع) در جنوب شرق تهران تدارک دیده شده است.

این پروژه در کیلومتر 25 بزرگراه امام رضا(ع) حد فاصل شهرهای شریف آباد و پاکدشت از مسیر جدا شده و در مسیری 40 کیلومتری ضمن عبور از رودخانه جاجرود و تأسیسات پارچین از کنار دریاچه ماملو در موازات جاده صنایع دفاع به تقاطع غیر همسطح اتوبان شهید بابایی تهران با محور رودهن متصل می شود.

با بهره برداری از این راه، مسیر شهروندان پاکدشت و نیز شهرستان های ورامین و پیشوا در دسترسی به شرق و شمال تهران نصف می شود که این امر در کاهش هزینه، صرفه جویی در وقت نیز مصرف سوخت تأثیر به سزایی دارد.

شهرستان پاکدشت به عنوان مسیر ترانزیت شرق کشور محسوب می شود و تردد خودروهای سنگین از داخل شهر مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به وجود آورده است.

در زمان حاضر 10 کیلومتر از کمربندی شهرستان پاکدشت اجرا شده و با برنامه ریزی های انجام شده، عملیات اجرایی این پروژه مهم تا پایان سال 91 به پایان خواهد رسید.

بزرگراه امام رضا(ع) از سه راه افسریه(پل بسیج) واقع در جنوب شرق تهران، تنها محور ارتباطی به شرق و شمال شرق کشور بوده و روزانه ترافیک قابل ملاحظه ای را با مقاصد شهرهای حاشیه محور، نظیر قیامدشت، پاکدشت، شریف آباد، پیشوا، ورامین و... منتهی به مشهدالرضا(ع) از خود عبور می دهد به همین دلیل لزوم دسترسی شهرهای جنوب شرق استان به شمال شرق شهر تهران، محورهای منتهی به استانهای شمالی و همچنین امکان دسترسی به عنوان محور جایگزین در مواقع بحران، اداره کل راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به مطالعه و احداث بزرگراهی در برگیرنده اهداف فوق، همت گمارد.

فاز نخست این پروژه در قالب 15 کیلومتر حدفاصل تقاطع بزرگراه امام رضا(ع) به سمت اتوبان شهید بابایی به پیمانکار واجد شرایط واگذار شده و پیمانکار مربوطه در حال تجهیز کارگاه است.

به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران اجرای پروژه مذکور در مدت زمان 36 ماه به اتمام می رسد.