هشدار به آشوب طلبان سلفی/ بن علی به 20 سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"المنصف المرزوقی" رئیس جمهور، "مصطفی بن جعفر" رئیس مجلس موسسان و"حمادی الجبالی" نخست وزیر تونس پس از پایان نشست خود بیانیه مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است : مردم باید فرصت را از افراط گرایان و وابستگان رژیم سابق سلب کنند و با وحدت و همبستگی به مقابله با آنها برخیزند.

در بیانیه روسای سه گانه ذکر شده است : خشونت گروههای افراطی وتهدید بی سابقه آنها علیه آزادی ها محکوم است. این گروهها به خود اجازه می دهند به جای نهادهای حکومتی تصمیم گیری کنند و بر مساجد مسلط شوند.

در این بیانیه آمده است : این گروههای افراطی از سوی کسانی که از اجرای قانون بیمناک هستند یعنی بازماندگان رژیم سابق حمایت می شوند و هدفشان ایجاد هرج و مرج، به شکست کشاندن روند انتقالی کنونی و به چالش کشاندن دولت است.

سران تونس بیان کردند: ارتش و نهادهای امنیتی با خشونتها از سوی هر طرفی که باشد مقابله می کنند. این آزمون دیگری است که همانند آزمونهای قبلی از آن عبور خواهیم کرد.

در این بیانیه آمده است: کشور موسسات منتخب دارد و به احدی اجازه داده نخواهد شد که آن را با هرج و مرج از بین ببرند.

روسای تونس بیان کردند: این حوادث در شرایطی که اقتصاد کشور در حال حرکت به ثبات است،موسم امتحانات، کشاورزی و گردشگری رخ می دهد.این حوادث به نفع دشمنان انقلاب است.

شایان ذکر است روز گذشته شماری از شهرهای تونس شاهد اعتراض علیه توهین به مقدسات اسلامی در این کشور بود. آسوشیتدپرس نیز به نقل از "خالد طروش" سخنگوی وزارت کشور تونس گزارش داد که نیروهای امنیتی 162 نفر را به اتهام مشارکت در ناآرامی های اخیر این کشور بازداشت کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: وزارت کشور عزم خود را جزم کرده است تا با همکاری نیروهای ارتش با تمام اخلالگران و قانون شکنان برخورد کند.

صدها سلفی روز گذشته در اعتراض به برگزاری نمایشگاه هنری که به اعتقاد آنها به مقدسات اسلامی توهین می کند با نیروهای پلیس درگیر شدند. معترضان با بستن خیابان ها چندین خودرو را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای امنیتی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضان از تیر هوایی و گاز اشک آور استفاده کردند. بر اثر این درگیری بیش از 100 نفر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه دادگاه نظامی در تونس زین العابدین بن علی دیکتاتور مخلوع این کشور را به اتهام قتل وغارت و ایجاد هرج و مرج به بیست سال حبس محکوم کرد، بن علی پس از سرنگونی حکومتش به عربستان گریخت و همچنان در میهمانی آل سعود به سر می برد.