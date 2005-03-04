پاسي ها قصد ضربه زدن به استقلال اهواز را داشتند / گفته بودند ورزشگاه را برايتان جهنم مي كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" در حاليكه مسئولان خبرگزاري وابسته به باشگاه پاس نسبت به خبر ارسالي خبرگزاري " مهر" مبني بر حضور بدون هماهنگي لوكا بوناچيچ در اين خبرگزاري موضع تند و غيرحرفه اي اتخاذ كرده بودند ، سخنگوي باشگاه استقلال اهواز با تاييد اين اقدام به انتقاد از آنها درطول حضوراين تيم درتهران پرداخت.

منصورقمردرگفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن تاييد حضوربدون هماهنگي لوكا بوناچيچ در باشگاه پاس اظهار داشت: متاسفانه در طول حضور ما در تهران مسئولان باشگاه پاس به گونه اي رفتار كردند كه ما به شعار فوتبال پاك شك كرديم و اين سوال برايمان پيش آمد كه آيا با ترفندهاي خاص مي توان به اهداف ورزشي دست پيدا كرد يا نه؟

سخنگوي باشگاه استقلال اهواز در ادامه به ماجراي منتفي شدن ديدار تيم هاي پاس و استقلال اهواز اشاره كرد و تصريح كرد : چند روز قبل از حضور ما در تهران به باشگاه اعلام شد كه ديداربرابر پاس به تعويق افتاده است. حتي واسطه يكي از مسئولان باشگاه پاس با انتشار خبر منتفي شدن اين بازي در سطح شهر به هيات فوتبال نيز مراجعه و اعلام كرده بود اين ديدار لغو شده است. با اين حال هوشياري ما باعث شد ترفندهاي آن مسئول به نتيجه نرسد.

وي افزود : اقدامات اين مسئول باشگاه پاس به همين جا ختم نمي شود و ايشان به سه تن از كارمندان باشگاه ما پيغام داده بود كه ورزشگاه دستگردي را براي تيم شما به جهنمي تبديل خواهم كرد كه خواهيد ديد.

قمر جذب آدريانو آلوز را هم يكي ديگر از ترفندهاي باشگاه پاس برشمر و افزود : در مذاكراتي كه مسئولان دو باشگاه با يكديگر داشتند مقرر شد آلوز به عنوان يار كمكي تيم پاس را در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا همراهي كند اما دقايقي قبل از بازي به ما اعلام كردند كه آلوز نبايد در ديدار برابر پاس به ميدان برود!

قمر با اظهار تاسف از چنين برخوردهايي گفت : با اين برخوردها و رفتارهاي دوگانه اين سوال براي ما پيش مي آيد كه شعار فوتبال پاك كه فصل گذشته بارها از سوي مسئولان پاس اعلام شد چه مي شود؟ آيا اگر آقاي آجرلو خودشان به جاي ما بودند اين اقدامات را مي پذيرفتند؟

سخنگوي باشگاه استقلال اهواز در ادامه خاطر نشان ساخت : بهتر است مديرعامل باشگاه پاس كه براي ما بسيار محترم است بيشتر از گذشته به اطرافش نگاه كند و مسئولاني را كه مي خواهند با رفتارهايشان به اعتبار اين باشگاه لطمه بزنند از پاس دور كنند. اين آقا با رفتارهايي كه در اين چند روز از خود نشان داد همه چيز را ثابت كرد.

منصور قمر در پايان ابراز اميدواري كرد استقلال اهواز بتواند با در اختيار داشتن همه ابزارها و امكانات خود ديدار برابرپرسپوليس را نيز با شكوهخاصي برگزار كند.