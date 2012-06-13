ایجاد اشتغال مولد برای 400 نفر از فارغ التحصیلان در مجتمع گلخانه ای آخولا

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله اسکندری ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات شهرک گلخانه ای آخولا در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در اثر قیمت تمام شده بسیار بالای واحدهای گلخانه ای مجتمع آخولا بسیاری از متقاضیان دانش آموختگان جوان کشاورزی به دلیل پایین تر بودن توان مالی، از تقاضای خود انصراف داده اند، افزود: شرکت عمران شهرجدید سهند متاسفانه به خواسته اعضای شرکت تعاونی مجتمع گلخانه‌ای آخولای تبریز بی توجهی نموده و در عمل به تعهدات خود کوتاهی نموده است.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی خاص و وضعیت منابع آبی استان، لزوم تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت ایجاد و توسعه مجتع‌های گلخانه‌ای در آذربایجان شرقی را ضروری کرده است افزود: امیدوارم با هماهنگیهای به عمل آمده از طریق استانداری و همراهی آب منطقه ای و شرکت عمران شهر جدید سهند بتوانیم در کوتاه مدت نسبت به واگذاری آب و برق این مجتمع اقدامات لازم را به عمل آوریم.

وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی به روش هیدروپونیک گلخانه ای یکی از برنامه های مدیریت باغبانی می باشد افزود: در این روش ضمن استفاده بهینه ازآب موجود، این امکان را فراهم می سازد که در بستر های نامناسب خاکی اقدام به کشت محصولات هیدروپونیک شود.

اسکندری با بیان اینکه این شیوه می تواند آب مورد نیاز کشاورزی راکاهش دهد ادامه داد: شیوه های فعلی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک همچون آذربایجان شرقی ، راندمان مصرف آب را در واحد سطح بالا می برد.

وی بابیان اینکه حجم بالای فارغ التحصیلان کشاورزی دراستان و پتانسیل ها و قابلیتهای منطقه جهت اجرای این گونه پروژه ها می تواند بسیار مفید باشد ادامه داد: استفاده بهینه ازآبهای موجود، تولید بالا،هزینه برگشت پذیر،مدیریت آسان، کاهش هزینه های کارگری و مازاد، از دستاوردهای این شیوه محسوب شده و لذا تولید و سود بهره برداران را تضمین می نماید.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه امکان پرورش گیاهان به روش هایدروپونیک در تمام نقاط استان وجود دارد افزود: بالابودن تراکم در واحد سطح کشت هایدروپونیک، کاهش میزان کار سنگین،حفظ و نگهداری آب، کاهش مشکلات ناشی از وجود آفات و بیماری های خاکزاد ، ریشه کن کردن مشکل علف های هرز، افزایش تولید محصول، حفظ و نگهداری مواد غذایی، کنترل شریط محیطی ، آسان بودن کنترل شیمیایی منطقه ریشه ، استقرار آسانتر گیاهان جدید و عدم آیش در برنامه تناوب کشت محصولات وجود از مزایای کشت هایدروپونیک می باشند.

وی با بیان اینکه کشت های گلخانه ای اجازه کنترل شرایط جوّی را مطابق با نیاز محصول مقدور می سازد افزود: تولید خارج از فصل و سهولت تغییر در تولید با اجرای این سیستم کشت مهیا خواهد بود.

اسکندری ضمن اشاره به ایجاد شغل برای دانش آموختگان کشاورزی ادامه داد: اشتغال زایی در کشت گلخانه ای در سال حمایت از کار می تواند با سرمایه گذاری بیشتر در این گرایش از باغبانی انجام پذیرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان افزایش عملکرد در گلخانه یادآور شد: کارشناسان افزایش عملکرد در کشت های گلخانه ای را دهها برابر بیشتر نسبت به کشت های در هوای آزاد می دانند و درآمد بالا برای بهره برداران از محسنات دیگر این نوع از کشت بوده و بهره برداران در سطوح اراضی کوچک با اجرایی نمودن این سیستم از کشت و تولید درآمد بالایی به دست می آورند.