اسراییل تنها قادر به حمله به ایران نیست/ آمریکا به جنگ رغبت نشان نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، " یفتاح شاپیر" رییس پروژه توازن نظامی خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی در مصاحبه با "راشا تودی" گفت: اسراییل به تنهایی توان حمله به ایران را ندارد و اقدام یکجانبه علیه ایران منجر به کشیده شدن آمریکا به جنگی دیگر در خاورمیانه خواهد شد که آمریکایی ها اصلا رغبتی به آن ندارند.

" یفتاح شاپیر" که کارشناس مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نیز می باشد در پاسخ به این سوال که چرا حمله به ایران به نفع اسراییل نمی باشد، گفت : فکر نمی کنم توان نظامی اسراییل آنقدر قوی باشد که بتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند. حمله به تاسیسات ایران فقط خسارتهایی به بار می آورد و در کل هیچ چیزی عاید اسراییل نخواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر که از او پرسید آیا فکر می کنید آمریکا به کمک اسراییل بیاید، گفت: این به معنی ورود آمریکا به جنگی دیگر در خاورمیانه است که رییس جمهور آمریکا علاقه ای به آن ندارد حداقل تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.

وی در خصوص برآورد توان نظامی ایران گفت: ایران قادر است با موشک هایی که دارد مستقیما ما را هدف قرار دهد ولی از میزان گستردگی تخریبها اطلاعی نداریم.

" یفتاح شاپیر" درخصوص کمک کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی در صورت حمله به ایران گفت: برای رسیدن به ایران باید بر فراز خاک برخی از کشورهای عربی پرواز کنیم، ولی درحال حاضر کمک به اسراییل در حمله به ایران در دستور کار آنها قرار ندارد. ما باید ازعربستان و امارات متحده عربی اجازه فرود و پشتیبانی دریافت کنیم .

وی دربخشی دیگر ازاظهاراتش تاکید کرد: یکی دیگر ازپایگاه های خوب برای حمله به اهداف درمناطق شمالی ایران جمهوری آذربایجان است که روابط خوبی با رژیم صهیونیستی دارد، اما مشکل این است که باید برای رسیدن به آنجا باید از ترکیه عبور کنیم که فکر نمی کنم ترک ها اجازه چنین کاری را به ما بدهند.