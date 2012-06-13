دفن نامناسب زباله از موانع راه اندازی بخش مسافربری فرودگاه پیام است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر چهارشنبه در هم اندیشی صنعت بازیافت و نقش آن در کارآفرینی و حفظ محیط زیست در باشگاه میلاد کرج افزود: راه اندازی بخش مسافربری فرودگاه پیام، یکی از نیازهای استان البرز است درحالیکه این امر با موانعی مواجه شده است.

استاندار البرز ادامه داد: یکی از مهمترین موانع در این زمینه، دفن نامناسب زباله در نزدیکی فرودگاه پیام است و باید این مانع در اسرع وقت برطرف شود تا بتوانیم مجوز لازم برای برپایی بخش یادشده را بگیریم.

وی گفت: داشتن بخش مسافربری در فرودگاه پیام البرز از مطالبات است و نباید به گونه ای عمل شود تا این امکان مطلوب از مردم این استان گرفته شود و این امر اهمیت فراوانی دارد.

فرهادی افزود: در حال حاضر، دفن نامناسب زباله در نزدیکی فرودگاه پیام، امکان داشتن فرودگاه مسافربری در استان البرز را از مردم این استان گرفته و به این ترتیب، دفن نامناسب زباله موجب وارد شدن ضرر به مردم می شود.

در صورت جلوگیری نکردن از مشکلات زیست محیطی باید برای جبران هزینه انجام شود



استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: اگر از به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی جلوگیری نکنیم، بعدها باید چند برابر برای جبران مشکلات و ضررها هزینه کنیم که این امر نشان می دهد باید از مشکلات زیست محیطی جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: لازم است در پیگیری امور، بهترین راهکارها اتخاذ شود زیرا در غیراینصورت ممکن است راه حلهایی مورد استفاده قرار گیرد که ضررها و آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد و بر مشکلات موجود بیفزاید.

فرهادی افزود: برای حل موانع و مشکلات در زمینه های مختلف باید راهکارهای مناسب به موقع ارائه و اتخاذ شود تا به کمک آنها بتوانیم مشکلات موجود را کاهش دهیم.