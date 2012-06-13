هدف گذاری 880 میلیون دلار صادرات محصولات غیرنفتی در استان مرکزی

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بخش صنعت با 522 ، پتروشیمی با 296 ،کشاورزی 30، معدن 31 و صادرات فرش دستباف و صنایع دستی با یک میلیون دلار برای امسال هدف گذاری شده است.

بر اساس همین برنامه 770میلیون دلار صادرات محصولات غیرنفتی برای اتستان در سال 90پیش بینی شده بود که صادرکنندگان استان توانستند 940میلیون دلار صادرات داشته باشند.

وی رشد و توسعه صادرات غیرنفتی را از عوامل اصلی افزایش تولید، ایجاد اشتغال مولد، رشد و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد: صادرات جزء مهمی از اقتصاد جامعه محسوب می شود که با رشد مستقیم بر روی تولید داخلی، نیاز به افزایش سرمایه گذاری را به دنبال دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: براساس برنامه چهارم توسعه میانگین رشد صادرات غیرنفتی در کشور 10.7درصد پیش بینی شده بود که با توجه به برنامه ریزیها و استراتژیهای حاصله در این زمینه در استان فراتر از برنامه پیش بینی انجام شده است.

زاوشی با بیان اینکه سال گذشته 940میلیون دلارصادرات محصولات غیرنفتی داشتیم اظهارداشت: صادرکنندگان استان مرکزی توانستند در سال گذشته علی رغم تحریم ها و بالارفتن قیمت های حامل های انرژی به واسطه هدفمندشدن یارانه ها، بیش از 940 میلیون دلار کالا و خدمات به کشورهای مختلف صادر کنند.

وی ادامه داد: ارزش صادرات این محصولات تولیدی در سال گذشته 740 میلیون دلار بود که در مقایسه سال 90 نسبت به 89 بالغ بر 27درصد رشد داشتیم.

وی افزایش سهم صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات را از اهداف کیفی امسال عنوان کرد و گفت: پیگیری تجهیز و تکمیل پایانه صادراتی گل و گیاه، پیگیری ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، پیگیری ایجاد نمایشگاه دائمی سنگ محلات و نیم ور، پیگیری تجهیز و تکمیل نمایشگاه بین المللی و پیگیری تجهیز و توسعه گمرکات استان ، زیرساختهای تجاری شامل حمل و نقل بین المللی و ایجاد آزمایشگاههای همکار از مواردی است که سهم صادرات استان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

