به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامرضا نظری ظهر چهارشنبه در نشست بررسی برنامه‌های اردوهای جهادی شهرستان دشتستان اظهار داشت: امسال یک هزار و 800 نفر از بسیجیان شهرستان دشتستان با حضور در اردوهای جهادی هجرت 3، بالغ بر 15 طرح را در مناطق مختلف شهرستان اجرایی خواهند کرد.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان دشتستان افزود: بسیج سازندگی طی سال‌های قبل با حضور پر شور جوانان بسیجی توانست خدمات ارزنده‌ای را در راستای سازندگی کشور به ویژه در مناطق محروم انجام دهد که امسال نیز مصمم تر از گذشته و با برنامه‌ریزی بهتر و به برکت حضور بسیجیان جهادگر طرح‌های مختلفی را به اجرا خواهد گذاشت.

وی گفت: از اهداف اردوهای هجرت3 غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، شرکت در عرصه مرمت و زیبا سازی فضای آموزشی و پرورشی و همچنین تعمیر تجهیزات آموزشی است.

نظری تصریح کرد: تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری و شناسایی، هدایت و به‌کارگیری قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانش آموزان از اهداف دیگر بسیج سازندگی در طرح هجرت3 است.

وی بیان داشت: بسیج سازندگی در پی آن است تا علاوه بر عمران و آبادی مناطق محروم، قدم‌های موثری را در راستای افزایش دلبستگی و علاقه‌مندی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی، ارتقای توان و تخصص و تجربه دانش‌آموزان و همچنین آشناسازی دانش‌آموزان با فرهنگ کار و تلاش و فعالیت‌های گروهی بردارد.

سرهنگ نظری اضافه کرد: در اجرای اردوهای جهادی هجرت3 علاوه بر بسیج دانش آموزی و بسیج محلات، اقشار دیگر بسیج مانند بسیج پیشکسوتان، بسیج ورزشکاران، بسیج مداحان، بسیج فرهنگیان، بسیج جامعه زنان، بسیج جامعه پزشکی، بسیج مساجد و بسیج اصناف نیز شرکت دارند.