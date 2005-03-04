قيمت ميوه هفته آينده كاهش مي يابد

عضو هيات مديره سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: براساس روال گذشته و با توجه به نزديكي به پايان سال در يك مقطع زماني تقاضا براي ميوه افزايش مي يابد بطوريكه در يك دوره زماني يعني از 25 اسفند تا حداكثردوم فروردين ماه بازار ميوه داريم كه در صورتي كه طي اين هفت روزتامين ميوه مراكز عرضه از روال عادي خود خارج شود ، با مشكل كمبود ميوه و در نتيجه افزايش قيمت آن مواجه خواهيم شد .

رسول مژده شفق با اشاره به اينكه در صورت تامين ميوه مراكز عرضه و با وجود واسطه ها مشكلي از نظر قيمت اين محصول نداريم ، گفت : اين در حالي است كه با بكارگيري راهكارهاي نظارتي براي كنترل قيمت ميوه ، قيمت اين محصول از25 اسفند به بعد سير نزولي خود را طي مي كند زيرا ميوه از اقلام كالاهايي است كه امكان ذخيره سازي آن در بازارنيست و بازار مصرف آن محدود است بطوريكه از پنجم و شش فروردين ماه تا بيستم هر كسي در خانه اش ميوه دارد .

وي كنترل و نظارت از سوي دستگاههاي نظارتي براي بموقع رسيدن ميوه به بازارعرضه ازمهمترين راهكارهاي موجود براي جلوگيري از افزايش قيمت اين محصول اعلام كرد .

مژده شفق همچنين ذخيره سازي برخي از اقلام ميوه مانند سيب از سوي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري و ابلاغ آيين نامه جديدي از سوي سازمان حمايت به مراكز استانها در مورد تعيين سقف براي فروش برخي از اقلام ميوه را نيز راهكارهاي موجود براي جلوگيري از افزايش قيمت ميوه طي روزهاي پاياني سال دانست .

وي از بين رفتن 20 تا 25 درصد ميوه هاي سردرختي محصولاتي مانند سيب و پرتغال به دليل سرماي زودرس سال زراعي گذشته و نامناسب شدن شرايط جوي و وجود كولاك و سرما در بسياري از مناطق كشوررا موجب عدم حمل ميوه مورد نياز به مبادي مصرف و تامين نشدن مركز عرضه و در نتيجه موجب كاهش اين محصول و افزايش قيمت آن طي روزهاي گذشته دانست .

مژده شفق تصريح كرد: اين در حالي است كه سرماي اخير همچنين موجب عدم تامين بازار محصولاتي مانند مرغ و تخم مرغ و در نتيجه افزايش قيمت اين محصولات طي همين مقطع زماني شد .