برای تولید بذر در یزد اقدام نشده است/ خبرهای خوش برای فارغ التحصیلان کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال سجادی پور ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: کارهای زیربنایی کشاورزی بیشتر در بخش های آبی و خاکی بوده و بیشتر سرمایه گذاری ها نیز در این بخش صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کشاورزان یزد در همه مقوله های کشاورزی کارنامه درخشانی دارند، افزود: امیدواریم بتوانیم در بحث تولید بذر و نهال نیز وارد شویم و به پیشرفتهای اساسی در این زمینه برسیم.

سجادی پور عنوان کرد: معتقدیم تولید بذر و نهال کار کمی نیست و می تواند انقلابی بزرگ در کشاورزی استان یزد ایجاد کند.

مجتمع ها گلخانه ای و دامداری تنها مکان جذب ضابطه مند فارغ التحصیلان کشاورزی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت فارغ التحصیلات بخش کشاورزی در استان یزد اظهار داشت: تنها راه فعالیت ضابطه مند و به کار گیری فارغ التحصیلات کشاورزی، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، دامداری و کشاورزی است.

سجادی پور عنوان کرد: چند مجتمع گلخانه ای و دامداری در استان یزد در دست احداث است و با تکمیل آنها بسیاری از فارغ التحصیلان کشاورزی استان یزد به کار گرفته خواهند شد.

وی افزود: فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی می توانند برای قرار گرفتن در اولویت جذب، به سایت جهاد کشاورزی مراجعه کرده و در بخش تعیین شده اقدام به ثبت نام کنند.

کمتر از یک درصد سهم کشاورزی استان یزد در گلخانه ها استفاده می شود

سجادی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت گلخانه های استان یزد اظهار داشت: کشت‌ های گلخانه‌ ای نیاز به آب بالایی ندارد و تنها 23 میلیون از 412 میلیون مترمکعب آب کشاورزی صرف گلخانه ها می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر هزار و 37 هکتار از اراضی زراعی استان یزد زیر کشت محصولات گلخانه‌ ای است که از این میزان سطح زیرکشت سالانه 303 هزار تن محصول برداشت می ‌شود.

سجادی ‌پور با بیان اینکه گلخانه ‌های استان یزد برای بیش از 12هزار و 500 نفر در استان اشتغال ایجاد کرده ‌اند، افزود: سالانه 180 هزار تن محصول گلخانه ها معادل 60 درصد نیز به خارج از استان و خارج از کشور صادر می شود که در این زمینه نیز ارزآوری خوبی برای استان دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی استان یزد همچنین با بیان اینکه گلخانه‌ ها 1.5 درصد سطح زیرکشت استان یزد را به خود اختصاص داده‌ اند، عنوان کرد: با این وجود سالانه 180 هزار تن محصول معادل 60 درصد محصولات گلخانه‌ ای به خارج از استان و خارج از کشور صادر می‌شود.

آلوئه ورا و مرزنجوش در گلخانه های یزد پرورش داده می شود

وی با اشاره تنوع محصول در گلخانه های یزد عنوان کرد: علاوه بر خیار سبز، گوجه فرهنگی و انواع گل، سال گذشته برای نخستین بار فلفل دلمه ای، گیاه آلوئه ورا و گیاه مرتعی مرزنجوش نیز در گلخانه های یزد تولید شد.

سطح زیرکشت استان یزد 136 هزار هکتار است که از این میزان 58 درصد باغی و 42 درصد زراعی است.

استان یزد 9.2 درصد سطح زیرکشت کشور دارد اما تنها 1.2 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است.

در استان یزد سالانه 670 تن تولیدات زراعی، 231 هزار تن تولیدات باغی، 250 هزار تن تولیدات دامی و 303 هزار تن محصولات گلخانه‌ای تولید می ‌شود.