ارائه خدمات برق در گلستان برونسپاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم شهابی این طرح شامل خدماتی از قبیل، فروش انشعاب عادی و دیماندی (شهری و روستایی)، تغییرنام اشتراک،افزایش یا کاهش قدرت، جابجایی لوازم اندازه گیری، صدور صورتحصاب تسویه به روز، صدورگواهی، جمع آوری انشعاب، فعال سازی انشعاب و تبدیل انشعاب موقت به دائم است.

وی اظهار داشت: صدورقبض المثنی، صدورفیش های بانکی (هزینه های خدمات) ودریافت فیش های واریز شده و پیگیری تقاضا براساس شماره پیگیری یا کد ملی متقاضیان از دیگر موارد است.

شهابی بیان داشت: پس از جلسات متعدد با نمایندگان انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت و استانداری گلستان، تعیین قیمت هرخدمت و اخذ تاییدیه از سازمان بازرگانی گلستان و همچین اطلاع رسانی از طریق نصب بنر در سطح شهر و مدیریتها و دفاتر پیشخوان، در تاریخ 20 اسفند سال گذشته این طرح در شهرستان گنبد بصورت آزمایشی اجرا و پس از موفقیت در جلب رضایت متقاضیان و مشترکان، تا تاریخ 16 خردادماه در تمامی ۱۵ مدیریت شهرستان آغاز شد.

وی افزود: در راستای این واگذاری ، تعداد ۵ جلسه توجیهی و آموزش گروهی ۳ ساعته در شهرستان های گرگان (برای کاربران دفاتر شهرستان غرب استان و گرگان) و گنبد (برای کاربران دفاتر شهرستان های شرق استان و گنبد) ، جمعا قریب به ۲۳۰۰ نفرساعت، برگزار و برای شرکت کنندگان گواهینامه آموزش صادر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: علاوه بر این ، ضمن تهیه جزوات جامع آموزشی الکترونیکی (شامل اصطلاحات، خلاصه آئین نامه و آموزش کامل سایت) که از طریق پورتال شرکت قابل دانلود بوده، طبق برنامه های از پیش تعیین شده در روز اجرای طرح در هرشهرستان، جلسات بازآموزی کامل و هماهنگی، با حضور کاربران دفاتر و پرسنل مدیریت برق شهرستان، برگزار شده و تاکنون نیز بازدیدهای میدانی از دفاتر هر شهرستان بصورت برنامه ریزی شده و مدون در جهت پاسخگویی و رفع اشکال های احتمالی، صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: ضمن اینکه با معرفی یک نماینده مقیم در مدیریت برق هرشهرستان ، پاسخگویی به سئوالات و راهنمایی های لازم صورت می گیرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان افزود: این شرکت با واگذاری خدمات به بخش خصوصی در پی توسعه مراکز خدمات دهی به متقاضیان و مشترکین خود بوده و تاکنون موفق شده است، ضمن افزایش واحدهای پذیرش متقاضیان خود از ۱۵ واحد (مدیریتهای برق شهرستانها) به ۱۵۱ واحد پذیرش (دفاتر پیشخوان دولت شهری) دسترسی آسانتری را برای هم استانیهای عزیز فراهم کند.

شهابی در خاتمه اظهار داشت: همچنین درنظر است ، با توجه به توانایی های نرم افزاری و سخت افزاری موجود ، در آینده ای نزدیک ضمن اجرای طرح در دفاتر پیشخوان دولت روستایی (قریب به ۹۵۰ دفتر در سراسر استان) خدمات جامع تری به صورت آنلاین در اختیار متقاضیان و مشترکین گرامی قرارگیرد.

وی گفت: هم اکنون دریافت آخرین صورتحساب برق مصرفی، ازطریق پورتال این شرکت به آدرس اینترنتی www.ped-golestan.ir در اختیار عموم مردم قرار دارد.