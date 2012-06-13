نقش رسانه ملی در حفظ فرهنگ بومی و محلی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ایمانی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل صدا و سیما گیلان با اشاره به نقش کلیدی و مهم صدا و سیما در فرهنگ سازی و رفع ناهنجاریهای اجتماعی افزود: صدا و سیما به دلیل محبوبیت و مقبولیتی که درمیان مردم دارد بعنوان یک رسانه ملی و فراگیر بهترین وسیله فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ عمومی مردم است.

وی اظهارداشت: رسانه استانی به خوبی توانسته رسالت خود را در زمینه حفظ فرهنگهای بومی و محلی استان به انجام برساند که جای تقدیر دارد.

مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی گفت: ناهنجاریهای اجتماعی به دلیل هجمه فرهنگی دشمن بسیار بالا و در استان روبه رشد است بنابراین باید با برنامه ریزی هدفمند، ناهنجاریهای اجتماعی ریشه کن و به جای آن هنجار فرهنگی و دینی جایگزین شود.

وی در ادامه آمادگی کامل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان را جهت همکاری با صدا و سیما اعلام کرد و افزود: با تعامل بهتر، بیشتر و افزایش کارکردهای فرهنگی میزان رضایتمندی مردم از نظام بالا خواهد رفت.

مدیرکل صدا و سیما گیلان نیز در این نشست با اشاره به هجمه های تبلیغاتی ماهوارههای غرب و تاثیر آن برجوانان وخانوادهها گفت: ماهوارهها و سایر رسانه های مدرن ارتباطی به صورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرشها و رفتارهای نسل جدید عمل می ‌کنند و همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود.

محسن نصر پور تصریح کرد: نسل فعلی هر آنچه را که از رسانه می ‌خواند، می ‌شنود و می بیند، ملاک نگرش، عمل و رفتار خود قرار می‌ دهد.

وی اظهارداشت: در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن نسلها تضعیف و در مقابل، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه‌ها افزوده می ‌شود.

مدیرکل صدا و سیما گیلان با اشاره به افزایش حملات دشمنان در حوزه جنگ نرم و هجوم ماهوارهها یادآورشد: با هدف پیشگیری از تاثیر ماهوارههای غرب و جلوگیری از تبعات ویرانگر آن سایر ادارههای فرهنگی استان نیز در زمینه گسترش یافته و با تعامل بهتری در مباحث فرهنگی و کارشناسی برای تقویت برنامه های صدا و سیما همکاری و مشارکت داشته باشند.