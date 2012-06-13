افزایش چانه زنیها برای فروش محصولات کشاورزی/راه اندازی بازارچه های تعاون روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی بعدازظهر چهارشنبه در سومین روز از هفته جهاد کشاورزی در همایش "فرهنگ و مدیریت جهادی در تشکلهای بخش کشاورزی" به نقش و اهمیت تعاونی ها اشاره کرد و گفت: نقش تعاونی ها در توسعه بخش کشاورزی را نمی توان نادیده گرفت.

صالحی" در جمع اعضای تعاونی های روستایی و تولیدی بخش کشاورزی، بررسی مسائل و مشکلات موجود در تعاونی ها و ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود و توسعه تعاونی ها را از جمله اهداف ابن نشست عنوان کرد.

وی، با اشاره به جایگاه ویژه تعاونی ها بیان داشت: تعاونی ها به دلیل داشتن افکار متعدد و توانایی در انجام فعالیت های مختلف در بخش کشاورزی و اقتصادی می توانند موفق عمل کنند.

به گفته صالحی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و افزایش بهره وری و توسعه سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی و فعالیتهای جدید از جمله وظایف جهاد کشاورزی است که اگر این مقوله ها به درستی صورت گیرد، تولید پایدار را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تعاونی ها و تشکلهای بخش کشاورزی همت بیشتری انجام دهند و قدرت چانه زنی را برای فروش محصولات بالا برند. سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با همکاری تعاون روستایی حرکتهایی را در جهت ایجاد غرفه ها برای فروش تولیدات بخش کشاورزی آغاز کرده و با این اقدام زمینه ای برای خرید محصولات فراهم شده است.

وی خواستار تشکیل تشکلهایی در خصوص صادرات محصولات و تولیدات کشاورزی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه از تخصیص 10 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تشکل های زراعی و باغی خبر داد و گفت: این میزان اعتبار از محل صندوق توسعه کشاورزی به متقاضیان پرداخت می شود.

راه اندازی بازارچه های تعاون روستایی برای حذف دلالها

حمزه رادمنش مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان هم با اشاره به اهمیت جهاد از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفت: جهادگران در بدترین شرایط در زمان جنگ بهترین اقدامات را انجام دادند و امروز نیز با همان روحیه جهادی در بخش های مختلف کشاورزی فعالیت می کنند.

وی، اظهارامیدواری کرد: در سالی که بعنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، با تلاش تشکلها شاهد تحولاتی در بخش کشاروزی باشیم.

رادمنش، با بیان اینکه از اوایل دولت نهم، حدود هزار نفر نیروی انسانی تحصیل کرده عضو تعاونی ها شده اند، اظهارداشت: این مجموعه تحصیلکرده و پویا می توانند انتظارات این بخش را برآورده کنند.

رادمنش، در خصوص طرح ملی بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی نیز گفت: با توجه به وظیفه مهم و خطیر تعاون روستایی در زمینه عرضه فرآورده های کشاورزی و دامی، تعاون روستایی اقدام به احداث و راه اندازی بازارچه های تعاون روستایی در جهت حذف واسطه ها کرده است.

مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان بیان داشت: عرضه محصولات کشاورزی از طریق مراکز عرضه مستقیم علاوه بر حذف واسطه ها، حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان را در پی داشته و همچنین باعث کاستن فاصله تولید تا مصرف، انتقال ارزش افزوده محصولات کشاورزی به کشاورزان و عرضه محصولات تولیدی با کیفیت مطلوب به مصرف کنندگان شده است.

به گفته رادمنش، تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش تعاون روستایی، شبکه ای گسترده بوده و این تعاونی ها مهمترین بازو در بخش کشاورزی هستند که می توانند در خدمت رسانی به کشاورزان اقدامات مطلوبی را ارائه دهند.

مدیرکل هماهنگی و امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم در این همایش گفت: اهمیت بخش کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست و حدود 25 درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور بر عهده بخش کشاورزی است.

معتمد افزود: در سالی که بنام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، برای توسعه پایدار باید تولیدکنندگان داخلی را حمایت کرد و جهاد کشاورزی هم در این زمینه با انجام اقدامات زیربنایی و تامین اعتبارات، اقدامات شایان توجهی را انجام داده است.

وی بیان داشت: درحال حاضر 125 تشکل با 150 هزار عضو در استان شکل گرفته و در راستای هم افزایی و کمک به این تشکلها، استانداری هرمزگان نیز برای حمایت از این تشکلها و تعاونی ها اعلام آمادگی می کند.

در پایان همایش، شرکت کنندگان به بیان مسائل و مشکلات در تعاونی ها پرداختند و راهنمایی های لازم و راهکارهای مناسب برای برطرف کردن مشکلات تعاونی ها مطرح شد.