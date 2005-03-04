تيم تكواندو مازندگاز از ادامه رقابتهاي ليگ برتر كناره گيري كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدارهاي عقب افتاده ليگ برتر تكواندو باشگاههاي كشور روز جمعه در تهران برگزار شد و تيم تكواندو مازندگاز همچون هفته گذشته در اين مسابقات غيبت داشت . اين تيم به طور رسمي از ليگ برتر كناره گيري كرده است و طبق آيين نامه مسابقات به دليل غيبت در 4 بازي متوالي تمام بازيهاي قبلي نيز 8 بر صفر به نفع حريفان اعلام گرديد.

مازندگازدرطول برگزاري ليگ برترهيچ بردي نداشت و از ابتدا نيز مشخص بود با توجه به سرمايه گذاري انجام شده توانايي مقابله با تيم هاي متمول و پر مهره حاضر در ليگ برتر را نخواهد داشت و اگر درليگ دسته اول شركت مي نمود اكنون به جاي قعرنشيني درجدول ، درصدرقرارداشت چراكه شاگردان رمداني دررقابتهاي جام نقش جهان بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشته بودند.