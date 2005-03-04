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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۵۰

تيم تكواندو مازندگاز از ادامه رقابتهاي ليگ برتر كناره گيري كرد

در فاصله دو هفته مانده به پايان رقابتهاي ليگ برتر تكواندو باشگاههاي ايران تيم تكواندو مازندگاز از حضور در ادامه اين رقابتها انصراف داد.

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدارهاي عقب افتاده ليگ برتر تكواندو باشگاههاي كشور روز جمعه در تهران برگزار شد و تيم تكواندو مازندگاز همچون هفته گذشته در اين مسابقات غيبت داشت . اين تيم به طور رسمي از ليگ برتر كناره گيري كرده است و طبق آيين نامه مسابقات به دليل غيبت در 4 بازي متوالي تمام بازيهاي قبلي نيز 8 بر صفر به نفع حريفان اعلام گرديد.
مازندگازدرطول برگزاري ليگ برترهيچ بردي نداشت و از ابتدا نيز مشخص بود با توجه به سرمايه گذاري انجام شده توانايي مقابله با تيم هاي متمول و پر مهره حاضر در ليگ برتر را نخواهد داشت  و اگر درليگ دسته اول شركت مي نمود اكنون به جاي قعرنشيني درجدول ، درصدرقرارداشت چراكه شاگردان رمداني دررقابتهاي جام نقش جهان بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشته بودند.

کد مطلب 162612

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