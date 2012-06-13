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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

ماهاتیر محمد:

شرایط مالزی با دموکراسی تطبیق ندارد/ دموکراسی بدون محدودیت نیست

شرایط مالزی با دموکراسی تطبیق ندارد/ دموکراسی بدون محدودیت نیست

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی با بیان اینکه دموکراسی بدون محدودیت نیست و محدودیت های خود را دارد، موفقیت دموکراسی را در گرو درک مردم از محدویتهای آن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، ماهاتیر محمد طی سخنانی در دانشگاه سانتو توماس فیلیپین افزود: زمانی که مردم تنها به آزادی پس از دموکراسی فکر می کنند و هیچ چیز درباره مسئولیت ها و محدودیت های خود نمی دانند، وعده های دموکراسی محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم شناخت مسئولیت ها و محدودیت ها توسط مردم بی ثباتی و عدم توسعه تنها ارمغان دموکراسی خواهد بود.

ماهاتیر محمد مالزی و دیگر کشورهای نوپا در دموکراسی را مثال زد و گفت: تمرین دموکراسی در بسیاری از این کشورها نتایج منفی و بی ثباتی را به دنبال داشته است.

نخست وزیر اسبق مالزی افزود: دموکراسی تنها یک راه آسان برای تغییر دولت است و مردم باید بتوانند در یک انتخابات آزاد و بدون هرج و مرج، انقلاب و جنگ داخلی دولت را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه ممکن است شرایط امروز مالزی با بسیاری از تعاریف از دموکراسی مطابقت نداشته باشد، تاکید کرد: امروز در مالزی این امکان وجود دارد که احزاب مخالف دولت در انتخابات حزب حاکم را از قدرت برکنار کرده و خود بر مسند قدرت بنشینند.

کد مطلب 1626121

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