شرایط مالزی با دموکراسی تطبیق ندارد/ دموکراسی بدون محدودیت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، ماهاتیر محمد طی سخنانی در دانشگاه سانتو توماس فیلیپین افزود: زمانی که مردم تنها به آزادی پس از دموکراسی فکر می کنند و هیچ چیز درباره مسئولیت ها و محدودیت های خود نمی دانند، وعده های دموکراسی محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم شناخت مسئولیت ها و محدودیت ها توسط مردم بی ثباتی و عدم توسعه تنها ارمغان دموکراسی خواهد بود.

ماهاتیر محمد مالزی و دیگر کشورهای نوپا در دموکراسی را مثال زد و گفت: تمرین دموکراسی در بسیاری از این کشورها نتایج منفی و بی ثباتی را به دنبال داشته است.

نخست وزیر اسبق مالزی افزود: دموکراسی تنها یک راه آسان برای تغییر دولت است و مردم باید بتوانند در یک انتخابات آزاد و بدون هرج و مرج، انقلاب و جنگ داخلی دولت را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه ممکن است شرایط امروز مالزی با بسیاری از تعاریف از دموکراسی مطابقت نداشته باشد، تاکید کرد: امروز در مالزی این امکان وجود دارد که احزاب مخالف دولت در انتخابات حزب حاکم را از قدرت برکنار کرده و خود بر مسند قدرت بنشینند.