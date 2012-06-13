به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شافعی‌نیا عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری که به منظور فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مهمترین برنامه های این موسسه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چیست؟ اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، در سال جاری حمایتهای مورد نیاز را در بخشهایی که خلعی وجود داشته باشد، انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های ما بحث خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی است، گفت: نخستین محموله ماشین آلات کشاورزی هفته گذشته بارگیری شده است و امیدواریم در دو هفته آینده در بخش کشاورزی کشور به کار گرفته شود.

شافعی نیا در ادامه با اشاره به اینکه تامین نهاده ها و بذر مورد نیاز بخش کشاورزی از دیگر اقدامات است، گفت: همچنین در رابطه با تامین نیاز خوراک مورد نیاز دام و طیور اقدامات لازم را انجام می دهیم، ضمن اینکه ادوات مورد نیاز این بخش را تامین می کنیم.

به گفته مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، تامین نیازهای زیرساختی مثل تهیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری تحت فشار مدنظر است، از دیگر اقدامات این موسسه به شمار می رود.

وی تصریح کرد: در حقیقت این موسسه در سه محور "زیرساخت، تولید و نظام بازاررسانی" به فعالیت می پردازد.

شافعی نیا سایر فعالیتهای موسسه جهاد استقلال را مورد اشاره قرار داد و افزود: موضوع اجرای طرح بیمه کشاورزی و صنایع وابسته نیز از مهمترین کارهای ما در این بخش به شمار می رود.

وی با بیان اینکه از دو سال گذشته برنامه ریزی برای اجرای این طرح آغاز شده است، گفت: در حال حاضر همه برنامه‌های این طرح تدوین شده است اما طی دو ماه اخیر به مشکلی برخورد کردیم، مبنی بر اینکه شرکت بیمه مرکزی سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح را از 40 به 400 میلیارد تومان افزایش داده است.

شافعی نیا با بیان اینکه تامین این مقدار سرمایه برای تشکل‌های بخش کشاورزی مشکل است، گفت: با اجرای این بیمه کلیه موارد مربوط به تولید و تولیدکننده زیر چتر حمایتی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه هیچ چتر بیمه اختصاصی در بخش کشاورزی نداشتیم، گفت: جلسات متعددی را با رئیس بیمه مرکزی برگزار کرده ایم که وی قول داده است که در یکی دو ماه آینده این معضل حل شود.