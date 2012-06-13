به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعدازظهر امروز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه پاکدشت شهید بابایی اظهار داشت: امسال 7 هزار کیلومتر آزادراه، بزرگراه ، راه اصلی و ریل افتتاح می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 270 پروژه مهر ماندگار در حوزه راه و شهرسازی، اظهار داشت: امسال 10 هزار کیلومتر راه روستایی ساخته شده است و 2800 دستگاه ماشین آلات جاده ای و ریلی نوسازی می شود.

وی با اشاره به کاهش تلفات جاده ای در نوروز امسال، اظهار داشت: امسال یک هزار نقطه حادثه خیز اصلاح می شود و در سال گذشته هم تعداد پروازها به 2005 پرواز رسید.

نیکزاد در خصوص تحریم صنعت حمل و نقل هوایی بیان کرد: با وجودی که حق عضویت‌مان را به یاتا پرداخت می کنیم و 18 ایرلاین ما عضو آن هستند اما خودشان اعلام کرده اند که به دلیل اعمال فشار به اجبار ایران را تحریم کردند و ما هم به آنها اعلام کردیم که صنعت هوایی ایران را هر روز توسعه خواهیم داد.

وی با اشاره به آزادراه پاکدشت – بابایی، اظهار داشت: یکی از آرزوهای ما تحقق اجرای این پروژه بود و به همین جهت از وزارت دفاع و محیط زیست برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی تشکر می کنم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه در چند ساله اخیر در ردیف ملی بودجه داشته است، گفت: به دلیل اینکه اجرای آن با تاخیر مواجه می شد ، هر سال ردیف‌های اعتباری به آن تخصیص نمی یافت اما امسال سعی خواهیم کرد تا تمام بودجه ملی این پروژه را جذب کنیم؛ با وجودی که بودجه سال 90 هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه را به طور حتم تامین خواهیم کرد، افزود: برنامه ما این است که این پروژه در سال 92 به اتمام برسد و به پیمانکاران قول خواهیم داد که تمامی هزینه ها را در اسرع وقت پرداخت کنیم.