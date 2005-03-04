دي پرسه : تركيه تلاش خود را براي عضويت در اتحاديه اروپايي كاهش داده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه اتريشي ، پس از آنكه تركيه در ماه دسامبر سال گذشته ميلادي بار ديگر درخواست جدي خود مبني بر پيوستن به اتحاديه اروپايي را مطرح كرد مقامات اين اتحاديه بر آن شدند تا به اين مسئله با ديد جدي نگاه كنند .

دي پرسه افزود : مقامات آنكارا در آن زمان تمام سعي و تلاش خود را براي نزديكي با كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به منظورجلب نظر آنها بكار گرفته بودند . اين در حالي بود كه برخي منتقدان سياسي در اين كشور اعلام كردند كه بدون انجام چنين فعاليتهايي نيز عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي ميسر خواهد شد .

شماري از كارشناسان سياسي تركيه پيشرفتهاي اقتصادي اين كشور را تنها دستاورد عضويت در اتحاديه اروپايي دانستند .

اين روزنامه اتريشي در بخش ديگري نوشت :‌ از سويي ديگر تعدادي از سياستمداران ترك بر اين باور هستند كه تركيه بايد روندي را كه از ماه اكتبر سال گذشته ميلادي با هدف پيوستن به اتحاديه اروپايي در پيش گرفت ادامه دهد .

در همين اثنا " نيكلاس اشميت " وزير اروپاي لوكزامبورگ در ديدار با " عبدالله گل " وزير امورخارجه تركيه خاطر نشان ساخت : آنكارا بايد از هر گونه شتابزدگي در راستاي تحقق اين امر خودداري كند .

دي پرسه در پايان نوشت : آنچه در حال حاضر ضرورت دارد اين است كه مقامات رده اول تركيه سياست واحد و مشخصي را در قبال عضويت در اتحاديه اروپايي در پيش گرفته و مسير واحدي را در اين راستا تعيين نمايند . بررسي هاي اخير همه حاكي از نوعي عقب نشيني تركيه در اين مسئله دارد .