  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

نفیسی:

شبکه کتابخانه های عمومی یکپارچه می شود

شبکه کتابخانه های عمومی یکپارچه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی نفیسی از ایجاد شبکه یکپارچه کتابخانه عمومی در قالب نرم افزار های پیام مشرق در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نفیسی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مشترک مدیران کل وکارشناسان  برنامه ریزی  افزود: که شرایط ارائه گزارش وآمار مشترک را فراهم می آورد وباعث ایجاد فهرستگان  مشترک می شود.

وی گفت: کارشناسان برنامه ریزی بازوان توانمند مدیران  در امر برنامه ریزی هستند وهر استان باید دارای یک کارشناس مستقل برنامه ریزی باشد تا بتواند برنامه های کلانی که بر دوش کارشناسان برنامه ریزی گذاشته شده است به نحو احسن اجرا کند.

نفیسی اذعان داشت: در همایش روز گذشته به طور چکیده ، موضوعاتی  حول محور برنامه ریزی راهبردی کلان نهاد کتابخانه ها ، برنامه راهبردی استان ها ،برنامه ی یکساله نهاد کتابخانه ها، برنامه ارزیابی کاربردی، ارزیابی عملکرد ادارات کل وسامانه برنامه ریزی ادارات کل گفتگو و تبادل نظر شد.

وی  بیان داشت: در سال جاری عنایت ویژه نهاد کتابخانه های عمومی  به برنامه وعملکرد یکساله می باشد که با در نظر گرفتن یک بازه زمانی معین  برای انجام فعالیت ها ،سعی در اجرای به موقع برنامه وفعالیت ها در وقت مقرر خود داریم.

مشاور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خطاب به کارشناسان برنامه ریزی افزود:با بررسی سامانه آماری  اداره مربوطه خود،  خواستاریم اگر در سامانه آماری یا گزارش آماری شما اشکالی وجود دارد طی هفته آتی به ما اطلاع دهید.

دکتر نفیسی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی در 29 استان  کشور ازجمله بهترین اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی است وبرنامه ریزی راهبردی یکساله را هدف مهم نهاد کتابخانه ها در سال 91 برشمرد.

کد مطلب 1626133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها