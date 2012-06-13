به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی بعدازظهر چهارشنبه در نطق پیش از دستور چهارصد و بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گفت: ریزش ترانشه در مسیر سوپر سحر هشداری بود از وضعیت ساخت و ساز در این مناطق و در این خصوص نگرانی جدی در زمان بروز حوادث طبیعی برای گرگان احساس می شود.



وی افزود: ناپایداری خاک های تپه سوپر سحر و ترانشه و تخریب مسیر آسفالت در این منطقه موجب بسته شدن مسیر خیابان، به خطر افتادن موقعیت خانه های پایین دست و احتمال خطرات آنی ریزش آوار در موقعیت خانه های بالادست ترانشه شده است.



نائب رئیس شورای شهر گرگان با تاکید بر ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از حوادث بعدی اظهار داشت: لایه های خاک این مناطق خود به خود دچار ریزش شده است و این زنگ خطری برای اتفاقات ناخوشایند بعدی خواهد بود.



چراغعلی با تاکید بر اینکه درمان این حادثه را قبل از بروز باید پیش بینی کنیم، خاطر نشان کرد: به شهرداری پیشنهاد می کنم هرگونه ساخت و ساز در تپه ها و اراضی با نوع خاک لس و رس متوقف شود و در اراضی شیب دار بالای 30 درصد ساخت و ساز نشود.



این عضو شورای شهر گرگان در این جلسه که با حضور فرماندار گرگان برگزار شد خواستار تعیین ضرب العجل چند ماهه برای شهرداری با همکاری استانداری و سایر دستگاه های اجرایی برای پیگیری این موضوع شد.



نایب رئیس شورای شهر گرگان در ادامه با تاکید بر توقف صدور پروانه در این مناطق و اصلاح ضوابط شهرداری در این خصوص خواستار پیگیری جدی مسئولان شهرداری و استانداری برای صدور دستورالعمل های مربوطه شد.



رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان گرگان در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود با ارایه گزارش مصور به ساخت و سازهای غیرمجاز زیارت پرداخت و گفت: علیرغم وجود قوانین و مقررات محکم ساخت و ساز متاسفانه ساختمان های بسیار ضعیف و بدون رعایت آئین نامه های اجرایی و نکات فنی و مهندسی در این منطقه در حال احداث است که اکثر این ساخت و سازها غیرقانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم است.



وی با اشاره به اینکه اکثر این ساختمان ها به دور از چشم مهندسان ناظر و بدون رعایت نکات فنی و مهندسی و با استفاده از مصالح غیر استاندارد ساخته می شود، تصریح کرد: مطابق طرحی که در شورای برنامه ریزی استان با عنوان «بافت شهر» مصوب شد هر نوع ساخت و ساز در این منطقه گردشگری غیرمجاز می باشد و این موضوع باید از طریق مسئولان مربوطه پیگیری شود.



این عضو شورای شهر گرگان همچنین با بیان این مطلب که شاید احساس شود این منطقه گردشگری خارج از محدوده قانونی شورای شهر و شهرداری باشد، اظهار داشت: تهدیدات جدی که از این محل برای شهر گرگان وجود دارد موجب شد این موضوع به عنوان نطق پیش از دستور بنده مطرح شود.

چراغعلی در پایان از فرماندار گرگان خواست با همکاری و هماهنگی مسئولان مربوطه ساماندهی ساخت و سازهای بی رویه در منطقه گردشگری ناهارخوران و روستای زیارت را در دستور کار خود قرار دهند و اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از این نوع ساخت و سازها را که یک تهدید برای توسعه آتی گرگان است را در دستور کار خود قرار دهند.